NFL: Trey Lance, novato de San Francisco, se lastima la rodilla y perderá unos días

El mariscal de campo novato de los San Francisco 49ers Trey Lance, salió lesionado de la rodilla izquierda, en la derrota de su equipo ante Arizona Cardinals 17-10 de la semana 5 .

Por suerte para el equipo, descansan la siguiente semana, por lo que Lance aprovechará el tiempo para recuperarse de su lesión.

De acuerdo a una declaración por parte del entrenador en jefe, Kyle Shanahan, Lance sufrió un esguince de rodilla, pero no piensa que perdería mucho tiempo fuera de acción.

"No es una lesión a largo plazo, pero dijeron que no podrán saberlo hasta después", declaró Shanahan.

El equipo vuelve a jugar hasta la semana 7 de la NFL, precisamente el 24 de octubre ante los Indianápolis Colts.

"Tendrá que quedarse aquí durante la semana de descanso y recibir tratamiento y todo, así que deberíamos tener una buena idea para el final de la próxima semana si tiene una oportunidad [de jugar] contra Indy o no. Si no es así, me dijeron que debería ser algo de una semana o dos, pero posiblemente solo una”, finalizó Shanahan.