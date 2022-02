NFL: Tyler Boyd está confiado en el gran cuerpo de receptores de los Bengals

La atención ha sido prácticamente toda para Ja’Marr Chase, receptor abierto de primer año de los Cincinnati Bengals, que recientemente fue nombrado Novato del Año, tras su espectacular año uno en la NFL.

Ahora que los Bengals están a unas horas de disputar su primer Super Bowl en 33 años, cabe señalar, que la ofensiva liderada por el genial mariscal de campo Joe Burrow, y Chase que rompió cada récord que se le puso enfrente, es mucho más que solamente estos 2 jugadores.

Cincinnati tratará de conseguir el que sería el primer título para la franquicia, cuando enfrenten a Los Ángeles Rams en el SoFi Stadium mañana, en Inglewood, California.

En la plantilla de los Bengals, también están los receptores Tyler Boyd, y Tee Higgins, capaces de encenderse y apoderarse del partido en caso de no ser defendidos apropiadamente.

En 2 temporadas, Higgins, de 23 años, ha producido mil 999 yardas, con mil 91 en esta campaña, además de 6 anotaciones por recepción, además de haber sido el líder de los Bengals en el Juego de Campeonato en contra de los Kansas City Chiefs, con 103 yardas. En 6 de los últimos 9 partidos, ha sumado más de 95 yardas, incluyendo la postemporada.

"Cuando la pelota está en el aire, mi trabajo es atraparla. Si no la atrapo, nadie la va a atrapar", dijo Higgins el viernes en la disponibilidad final del equipo antes del Super Bowl.

Por otro lado, Boyd, de 28 años, también tiene potencial de estrella, ya fue líder en yardas por recepción en 2 temporadas para los Bengals, en 2017 y 2018, superando la marca de las mil yardas en ambas.

"No hay forma de que los equipos puedan salir y hagan doble equipo a todos y no hay forma de quitar a un muchacho y el resto de nosotros no va a hacer jugadas", dijo Boyd. “Creo que hacemos un buen trabajo alimentándonos unos a otros una vez que nos vemos hacer una jugada, entonces seremos el próximo en hacer eso y mantener las cosas en marcha”.