NFL: Tyreek Hill dijo que sintió falta de respeto por parte de los Kansas City Chiefs

Durante el primer episodio del nuevo podcast It Needed To Be Said de Tyreek Hill, receptor abierto de los Miami Dolphins, el jugador se abrió con respecto a su inesperada salida de los Kansas City Chiefs, donde pasó sus primeros 6 años en la NFL, asegurando que sintió una falta de respeto.

"Si los equipos nos van a dar partidos uno a uno favorables contra su mejor esquinero, no veo por qué los equipos no utilizan a su mejor receptor. Y ahí es donde probablemente los Chiefs y yo nos derrumbamos. Cuando estoy como, yo, no quiero ser una diva en alguna situación, pero ¿puedo ver la píldora en algún momento, por favor? Solo Dame la pelota, por favor", dijo Hill, en declaraciones recogidas por Pro Football Talk.

Luego de no alcanzar un nuevo acuerdo económico, los Chiefs y Hill acordaron traspasarlo a los Dolphins, donde posteriormente firmó una extensión de contrato más lucrativa, cercana a lo que el jugador quería, por 4 años por 120 millones de dólares.

Triste adiós

No todo el problema fue económico, ya que en palabras del agente de Tyreek Hill, Drew Rosenhaus, quien también se unió al podcast, el representante aseguró que los Chiefs no aprovecharon al máximo las capacidades de ‘Cheetah’ durante la temporada.

"Hubo muchas veces durante el año que sentimos que Tyreek fue subutilizado y no fue apreciado plenamente, y que realmente no estaban aprovechando toda su capacidad y talento. Pero Tyreek es un soldado. Nunca dijo nada al respecto. Fue extremadamente profesional", dijo Rosenhaus.

Los números de Hill no fueron para nada malos en 2021 para los Chiefs, registrando 111 recepciones, que es su máximo de carrera, tuvo 159 pases dirigidos, también mayor cifra de su carrera, mil 239 yardas por recepción, séptimo de liga y tercera mejor personal, así como 9 anotaciones, tercera mejor de su carrera.

Sin embargo, sus yardas por recepción bajaron a 11.2, su más baja cifra desde su temporada de novato, por lo que muchas de las jugadas ‘grandes’ para Hill fueron de más a menos.

“Lo único que me importa es el respeto dentro del edificio. La notoriedad fuera del edificio, no me importa nada de eso, hombre. Porque nada de eso no nos va a ganar". juegos del domingo... Esto es lo que quiero dentro del edificio. Quiero que el entrenador en jefe sepa que los domingos, las defensas temen a Tyreek Hill”, comentó el receptor.