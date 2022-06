NFL: Tyreek Hill reveló que recibió amenazas de muerte por poner a Tua Tagovailoa sobre Patrick Mahomes en cuanto a precisión

Hace poco más de 10 días, Tyreek Hill, receptor abierto de los Miami Dolphins de la NFL, dijo en el primer episodio de su podcast ‘It Needed To Be Said’, que consideraba a su nuevo mariscal de campo, Tua Tagovailoa, más preciso que su ex mariscal de campo Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs.

En el segundo episodio de su podcast, el apodado ‘Cheetah’, reveló que estuvo recibiendo amenazas de muerte en sus redes sociales por los comentarios hechos sobre Mahomes .

"En cada cuenta de redes sociales que poseo, recibí amenazas de muerte. Siento que muchas personas sobrerreaccionaron sin motivo. Realmente no ven lo que dije. Muchas personas solamente actúan con base en sus emociones", expresó Hill en el episodio más reciente.

Polémica

Hill, dijo que en cuanto a potencia de brazo, Mahomes estaba por encima de Tua, sin embargo, aseguró que se quedaba con su nuevo compañero de equipo sobre Patrick en cuanto a precisión, Tagovailoa era su elección, aunque trató de suavizar el tema, asegurando que el mariscal de campo de los Chiefs diciendo “probablemente uno de los mejores quarterbacks en la liga. Del Top-2, y no es el 2”, dijo sobre Mahomes.

"Todos sabemos que Patrick Mahomes es grandioso, Lo sabemos. Pero, ahora, empiezo una nueva temporada con un nuevo quarterback que intenta ir en la misma dirección que Patrick, y hacer grandes cosas y liderar a este equipo a un campeonato de Super Bowl, y que también es grandioso, en mi opinión. Solamente no tiene los logros. todavía. Yo creo en él", agregó Hill.

Después de pasar sus primeros 6 años con los Kansas City Chiefs, Hill fue traspasado a los Miami Dolphins luego de no llegar a un acuerdo de extensión de contrato.

Hill, de 28 años, es uno de los mejores receptores abiertos desde que llegó a la liga elegido en la posición 165 de la quinta ronda del Draft de 2016, siendo elegido 6 veces al Pro Bowl, 3 veces al primer equipo All Pro, una vez al segundo, y elegido en el Equipo de la Década.