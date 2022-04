NFL: Xavier McKinney notó un gran cambio positivo con la llegada de Brian Daboll como entrenador

En declaraciones para el New York Post, Xavier McKinney, profundo de los New York Giants, una de las franquicias de más tradición en la NFL, se dijo motivado por la llegada de Brian Daboll al banquillo, como nuevo entrenador en jefe.

"La parte de la comunicación no es tan tensa como era antes. Puedes ser tú mismo, puedes ser tú. Cuando venimos aquí, siempre venimos a trabajar, pero es divertido, todos son quienes son y nos divertimos con eso”, comentó.

Esta nueva forma de trabajar de Daboll, contrasta con las previas 2 temporadas de Joe Judge, quien tenía un régimen mucho más a la antigua, y por lo mismo, estricto, algo no muy bien recibido por los jugadores, traduciéndose en derrotas en la cancha.

Buscan cambiar el curso

Los New York Giants no tienen una temporada ganadora, desde la 2016, cuando ganaron 11 juegos, perdiendo solamente 5, cayendo en la ronda de comodines ante los Green Bay Packers.

"Realmente es abierto, no es una de esas cosas en las que te dice y luego, si tratas de hablar con él, te ignora. De hecho, puedes ir y tener una conversación con él, decirle lo que quieres". "No te gusta y lo que te gusta, lo que deberíamos hacer más. Lo he tenido con él hasta ahora y ha sido genial para todos nosotros", agregó.

McKinney es uno de los mejores jugadores jóvenes del equipo, y uno de los más prometedores en su posición, con registros la temporada pasada, su segunda, en la cual registró 93 tacleadas, 59 en solitario, además de 5 intercepciones.