NFL: ¿Ya terminó? Jugador de Acereros desconocía los empates; entérate de quién se trata

Pittsburgh, Estados Unidos.- Los Acereros de Pittsburgh y los Leones de Detroit certificaron el primer empate en la actual temporada 2021-22 de la National Football League (NFL), cuestión que dejó sorprendido a uno de los nuevos elementos de la franquicia que dirige el Head Coach Mike Tomlin.

Najee Harris, corredor novato de Pittsburgh, estuvo en la banca durante la prolongación del emparrillado que terminó por 16-16 en el feudo del Heinz Field de los Steelers, sin embargo se volvió tendencia tras declarar que no tenía razonamiento de que en el futbol americano si pueden existir empates.

Su caso se volvió viral en las redes sociales y fue noticia en los medios, pues es un tema poco usual que llegue a suceder en la NFL, pero ya vimos que en cualqier tema siempre existirá algo distinto y que sorprenderá a propios y extraños a lo largo de las horas del día.

"Estaba sentado en la banca y en mi mente me estaba diciendo tengo otro cuarto. Pero alguien se me acercó y me dijo ya se acabó", continuó Najee Harris. "Yo, me queda otra moneda de veinticinco centavos, pero alguien me dijo "eso es todo".

Najee Harris con el esferoide en su poder

AP

Su caso no fue el único entre los miembros que estuvieron presentes en el estadio de los Acereros de Pittsburgh. Hubo otro jugador que mantuvo la misma idea que Harris, el corredor de los Leones de Detroit Godwin Igwebuike, al decir que la igualada también lo tomó por sorpresa.

Pittrsburgh y Detroit firmaron el primer empate en la periodización de la NFL, en un duelo que fue justo el marcador. Ambos equipos demostraron un espíritu muy bajo de emociones. En total solo existieron tres anotaciones, siendo el pateador de Acereros Chris Boswell la figura al conectar tres field Goals de tres intentos.

Steelers y Lions empatan en 16-16

AP

Steelers es segundo lugar de la Norte de la Americana con récord de 5-3-1. Lions se hunde en la División Norte de la Conferencia Nacional al no reconocer la senda del triunfo. Después de la Semana 10 tiene marca perdedora de 0-8-1, acechando la eliminación de forma anticipada.

