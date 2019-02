NFL expulsa a Facundo del Super Bowl por serenata a Brady

Ciudad de México.- La NFL no se anda con rodeos y para muestra basta un Facundo pues, expulsó al comediante luego de que este con un ukelele cantara "we are the champions" de Queen al mariscal de campo Tom Brady.

El video se volvió viral y le dio la vuelta al mundo, pero a la NFL no le gustó tanto así que Facundo se perderá el partido entre Rams y Patriots este domingo.

El comediante declaró que la liga le retiró la acreditación para el partido en el Mercedes Benz Stadium. Es decir, se le acabó el Super Bowl antes siquiera de la patada inicial.