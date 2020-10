NFL festeja el National Coming Out Day durante transmisión de juego

EEUU.- Para conmemorar el Día Nacional para salir del Closet (National Coming Out Day), la NFL está lanzando un anuncio de servicio público para apoyar a los jugadores LGBTQ +.

El video presenta a ex jugadores abiertamente homosexuales y bisexuales como Ryan O'Callaghan, Jeff Rohrer, RK Russell y Wade Davis animando a los atletas LGBTQ + actuales a compartir sus historias.

El anuncio de servicio público del "Día nacional de la salida del armario" de 30 segundos de duración se publicó en YouTube el sábado y tiene aproximadamente 20.000 visitas.

El anuncio de servicio público comienza con O'Callaghan, Rohrer, Russell y Davis diciendo colectivamente: "A todos los jugadores actuales que están pensando en salir, cuando estén listos, nosotros también".

Luego, los jugadores actuales de la NFL, incluidos Rob Gronkowski, DeAndre Hopkins y Calais Campbell, expresaron su apoyo y dijeron: "Nos necesita a todos, y mereces ser todo lo que eres".

El anuncio de servicio público se transmitirá hoy durante las transmisiones de juegos como parte de la campaña "It Takes All Of Us" de la NFL.

El vicepresidente ejecutivo de la NFL, Troy Vincent, expresa su apoyo a los jugadores LGBTQ + que estén considerando salir del armario.

Nunca ha habido un solo jugador activo que haya salido del armario. Si bien estoy seguro de que he jugado con jugadores LGBTQ +, altamente capacitados, atléticos y efectivos en sus trabajos, ellos no salieron. Pero eran mis compañeros de equipo y parte de la familia más grande de la NFL", mencionó Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de la NFL.

Vincent señala que hay 1,696 jugadores actuales en la NFL, y dice que está comprometido a sobrevivir y celebrar a los jugadores LGBTQ + durante su viaje.

"Cualquiera en la comunidad de jugadores que pueda estar considerando salir del armario, sepa esto: estoy comprometido a servir como un conducto para ayudarlo en ese viaje, ya sea yo mismo, en colaboración con mis compañeros de equipo en la oficina de la liga, o a través de los muchos organizaciones con las que nos asociamos en temas LGBTQ +. No tenemos forma de saber si un jugador activo de la NFL elegiría salir del armario o lo que podría experimentar. Lo que sí sé es que estoy comprometido a celebrarlo, apoyarlo y darle la bienvenida. "