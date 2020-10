NFL recomienda que sus jugadores usen cubrebocas en la banca

La NFL recomendó que los jugadores que estén en la banca y no participen en un partido o que estén a punto de entrar al campo porten mascarillas de protección.

En un memo que obtuvo la agencia AP el viernes, el consejo de administración de la liga sugirió también que los 32 equipos incrementen el distanciamiento social en la línea de banda, mientras que la NFL considera expandir el área de banca.

Aunque la NFL no llegó a ordenar que los deportistas porten cubrebocas cuando no estén en el terreno de juego, “alentó firmemente” a todos los jugadores en activo en la línea de banda y que no estén por entrar a jugar, para que porten una mascarilla mientras están de pie en la banda o sentados en la banca.

“Un jugador portando una máscara mientras está en contacto directo tiene una reducida probabilidad de ser designado un ‘contacto de alto riesgo’ tras ser expuesto a una persona que dio positivo por COVID”, dice el memo.

Refiriéndose a un jugador que dio positivo dos días después de un partido y que estuvo en contacto con 17 compañeros y dos integrantes del personal del equipo —algo que ocurrió prácticamente cuando el jugador estaba de pie en la banda— “recomendamos firmemente que los equipos continúen implementando las medidas de promover el distanciamiento físico entre jugadores y el personal en la banca durante los partidos”, agrega el memo.

Aunque la NFL ha considerado extender la banca en la línea de banda, los equipo podrían considerar modificaciones por su cuenta.

“Entrenadores asistentes e integrantes del personal deberán prestar particular atención para asegurar que los jugadores permanezcan separados mientras esperan a ingresar al terreno, así como evitar que se agrupen”, dijo la liga.

“Hay que ver realmente cómo podemos extender el distanciamiento social en el banda. El distanciamiento y las máscaras son críticas”, dijo Dawn Aponte, el jefe de la oficina administrativa de la NFL. “Cada semana estamos aprendiendo algo e intentando compartir las mejores prácticas con los clubes”.

La liga también ofrecerá una opción adicional de pruebas para los conductores de autobuses de los equipos en las ciudades que visitan antes de que llegue el club.

Horas antes la NFL indicó que el partido de los Chargers de Los Ángeles en Denver de este fin de semana no está en riesgo a pesar de que jugadores de ambos equipos dieron positivo por coronavirus.

El guardia de los Giants de Nueva York Will Hernández dio positivo esta semana y la mayor parte de la línea ofensiva del equipo fue excluida de las instalaciones de práctica.