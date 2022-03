NFL. Taysom Hill asumirá el rol de ala cerrada la siguiente campaña con los Saints

El nuevo entrenador de los New Orleans Saints, Dennis Allen, durante la Reunión Anual de la Liga de la NFL en Palm Beach, Florida, dio a conocer que pretende usar a Taysom Hill como ala cerrada en la temporada 2022, de acuerdo a Nick Underhill de New Orleans Football.

Anteriormente, el versátil jugador de los Saints, durante las últimas 5 temporadas bajo el mandato de Sean Payton, Hill, ha sido usado como mariscal de campo, ala cerrada, receptor abierto, y en equipos especiales.

Sin embargo, de todas las formas que puede contribuir más al equipo, Hil, de 31 años, se ha destacado más como mariscal de campo, aunque parece ser que esos días han terminado.

Puesto cubierto

Hace algunos días, los Saints firmaron de nueva cuenta a Jameis Winston, por 2 años a cambio de 28 millones de dólares, quien será el mariscal de campo titular, mientras que esta misma tarde, la franquicia firmó por un año al veterano Andy Dalton, quien será el suplente de Winston, por lo que Hill, no será necesitado más como ‘quarterback’.

Durante su trayectoria, Taysom Hill ha completado el 64.2 por ciento de sus pases, para sumar 2 mil 25 yardas, con 8 pases para anotación y 8 intercepción.

"Si Jameis está jugando como mariscal de campo, no me gusta que Taysom esté a mi lado en la línea de banda. Creo que lo verás más en ese tipo de papel (ala cerrada)", agregó Allen para Katherine Terrell de The Athletic.