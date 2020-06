Mazatlán. La barra La Ola del Pacífico, cuyo presidente es Jacinto Jiménez, es otro grupo que apoyará a Mazatlán FC en cada encuentro en el próximo Torneo de Apertura 2020 de la Liga MX del futbol mexicano.

Con el nacimiento de La Ola del Pacífico, son ya son ya tres las barras existentes, ya que anteriormente se formaron la Barra del Pacífico y La Patasalada.

¿Cómo nace la barra La Ola del Pacífico?

Nació con el entusiasmo de aquí de mis compañeros de ventas que hicieron la propuesta de hacer una barra porque ya tenemos equipo de Primera División, y así empezamos a invitar a la gente por medio de WhatsApp.

Empezamos como seis y ahora somos más de 200 integrantes.

Dónde se puede contactar la gente con ustedes?

Por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Los que quieran formar parte de la Ola del Pacífico están invitados. Esta barra es familiar, para que la gente disfrute el futbol a gusto. No queremos violencia, no queremos que una persona lleve una camisa de Pumas u otro equipo porque nuestra barra es 100 por ciento mazatleca. Nosotros vamos a respetar a la gente que le vaya al otro equipo. No vamos a armar pleito ni nada de eso. Vamos a disfrutar cada duelo.

¿Cuál es el requisito para entrar a la barra?

Ser fiel a Mazatlán FC y no decir, ahora vamos contra Pumas y ahora me pondré la camisa de ellos. Eso no se vale con nosotros.

El que llegue a esta barra será bienvenido, pero tiene que ponerse la camisa 100 por ciento Mazatlán FC.

¿De que color será su camisa?

Mandamos hacer unas camisas color morado, los colores del equipo, y también vamos comprar unas negras.

¿Pueden entrar personas de todas las edades?

Niños chicos no. De 13 años sí porque cuando se canta un gol caminas para delante y caminas para atrás, entonces, un niño ya grandecito puede brincar y deslizarse de un lado para otro.

Jacinto Jiménez (en medio, adelante) es el fundador de La Ola del Pacífico.

¿Van a apoyar al equipo por ratos?

Todo el partido. De hecho tenemos pensado tener una banda sinaloense que va a estar tocando y nosotros vamos a cantar, por ejemplo, con la canción “Negrita, eah, eh” le vamos a cambiar la letra y la cantaremos, y aparte tenemos himno y muchos cantos para Mazatlán.

Hay otras dos barras, la del Pacífico y Patasaladada, ¿qué opinas de ellas?

Que se suma por todos, vamos con el mismo objetivo, que es apoyar al equipo de casa, que gracias a Dios ya tendremos fubol profesional. Pierdan o ganen, siempre apoyaremos a Mazatlán FC.

¿Dónde se ubicará la barra?

Aun no sabemos porque no hemos hablado con la directiva, pero ya nos estamos registrando cada miembro con el nombre y el lugar donde vivimos.