"Nacho" Ambriz no se desespera con su renovación con León

El director técnico de los Esmeraldas del León, Ignacio Ambriz, no se desespera sobre el tema de su contrato el cual vence em mayo.

“De mi contrato las cosas van bien, estoy tranquilo, todo va por buen camino, me queda todavía hasta mayo para poder firmar, porque estoy muy contento en la ciudad, muy contento con el equipo y ni hablar de la familia Martínez que me ha tratado muy bien”,aseguró.

“Tampoco hay que apurarse, creo que se apuran más ustedes que yo, yo estoy muy tranquilo, sé en las manos que estoy de la familia Martínez, tengo una gran relación con ellos, después por el momento no me inquieta ningún equipo, y estoy muy metido en poder pelear en los 2 torneos, luchar por un Bicampeonato y luego porqué no aparecer en una Final de Concachampions, eso la verdad no me inquieta, estoy tranquilo de que las cosas van a llegar a buen término”, añadió.

Ambriz fue claro sobre el tema de las rotaciones de sus jugadores en este torneo, dejando en claro que es parte de su estrategia del Clausura 2021.

“Al final cuento con un equipo, había hablado en semanas atrás que era imposible jugar con un 11 titular tantos partidos, hoy los que jugaron lo hicieron muy bien paras sacar un resultado ante un equipo que venía haciendo las cosas muy bien, que tenía una idea muy clara de cómo jugar, supimos aguantar las embestidas, al final contento”, comentó.

León se ubica en séptimo puesto con 20 unidades con muchas aspiraciones de meterse a al fiesta grande del torneo Clausura 2021.