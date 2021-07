Nacho Ambriz quiere a mexicanos de la Liga MX para el Huesca pero el precio no ayuda

España.- Con unas semanas al frente del Huesca de la Segunda División de España, Nacho Ambriz ya a revelado el genuino interés de querer llevar a jugadores mexicanos a su equipo y es algo que ha platicado con su directiva pero sabe que todo eso será casi imposible ya que los altos precios que se manejan en la Liga MX no ayudan a la exportación del futbolista.

Este miércoles, Nacho Ambriz habló en conferencia de prensa que si hay un interés de él por unos futbolistas mexicanos, especialmente en el León con quienes tuvo varias temporadas de la Liga MX y donde logró sacar su mejor potencial y ahora que los conoce sabe que le ayudarían pero que no hay facilidades en México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"No es de ahora, muchas veces se ha dicho que el mexicano tiene que salir pero los precios no son nada baratos, nosotros (Javier Aguirre y Nacho Ambriz) en su momento buscábamos al "Cabrito" Arellano pero el precio era muy caro para llevarlo a Osasuna, es algo que sigue pasando", comentó el estratega recientemente campeón de la Liga MX.

Leer más: Cindy Prado en modo inalcanzable con tal elegante outfit color nude

Los nombres que se comenzaron a mover en la Liga MX desde que se anunció a Nacho Ambriz con el Huesca fueron algunos importantes para el León en las últimas temporadas por lo que desde ese punto ya era complicado como los casos de Luis Montes y Fernando Navarro quienes desde hace años han sido los estandartes del equipo esmeralda y que baratos y de forma sencilla no saldrían de México.

La Liga MX ha bajado su producción de exportación de jugadores mexicanos. Para esta temporada 2021-2022 solo un jugador es el que se ha ido y lo consiguió tras un acuerdo, se trata de José Juan Macías que fue llevaron al Getafe de LaLiga de España. Fuera de él ningún otro equipo ha revelado una posible salida de otro jugador.

El mismo Nacho dio otra posible razón de que no puedan llevar a más jugadores de la Liga MX a España u otras ligas en Europa y se trata de la poca exposición que se tiene del futbol mexicano en esa parte del mundo y aunque es algo que siempre se ha sabido no ha existido un cambio significativo para que se vea más futbol azteca en otros países.

"No es una liga donde ven los partidos cada ocho días. Desde que vine me tenía que desvelar de dos a seis de la mañana para ver los juegos. Javier Aguirre lo comentó, no somos vistos y tenemos un problema de horario", fueron las palabras del mexicano.

Leer más: Sarah Kohan muestra sus encantos en bikini al lado de su pequeño

En lo que respecta a su equipo y lo que pueda hacer con sus posibilidades, confirma que no hay en camino ningún mexicano de la Liga MX para reforzar su equipo, pero si hay charlas para definir a quién se le estaría buscando para poder importarlo y que se integre a su equipo.

Nacho Ambriz tendrá su segunda oportunidad en el viejo continente, recordando que hace ya varios años fue llevado por Javier Aguirre a sus equipos para ser su auxiliar. Luego de eso regresó a México donde estuvo al frente de equipos importantes como, América, Chivas, Santos y León, su nueva aventura comenzará en el mes de agosto buscando el ascenso a Primera División.

Impresionante video una ballena saltando en Feishan Yuanren

Síguenos en