Nacho Beristáin asegura que José Sulaimán lo bloqueó del boxeo por no pagar una cuota

México.- Se sabe que el mundo del box es tambien un lugar en donde los intereses de muchas personas se imponen por encima de los temas deportivos, pero pocas veces se habla de ello ya que lo que se roba la atención es el enfrentamiento, pero luego de que pasa algún tiempo los involucrados pueden dar a conocer esos momentos complicados dentro del pugilismo, tal y como lo hizo Nacho Beristáín quien es recordado por ser uno de los mejores entrenadores de México, don Nacho reveló que en algún momento fue bloqueado por José Sulaimán.

Durante la emisión de Un Round Más, programa conducido por el exboxeador, Erik "El Terrible" Morales, Nacho Beristáín confirmó que en su paso como entrenador de boxeo, tuvo algunos choques con José Sulaimán quien quiso cobrarle una cuota por ejercer su trabajo, aún cuando el mismo Nacho reveló que eso era imposible pues tenía muy claros sus derechos, lo que hizo que comenzara un choque de palabras hasta que alguno cediera.

Según cuenta, cuando José Sulaimán tomó el cargo de la Comisión de Boxeo solicitó a todos los entrenadores que debían cubrir una cuota de mil 500 dólares para seguir activos, lo que para Nacho Beristáín era un abuso pues él contaba con un documento que le liberaba a pagar cualquier cosa, pero eso solo hizo que se le fuera encima por no tenerlo en sus manos.

"Llega don José a la Comisión de Boxeo y fue peor, ordenó que a cada manager le quitarán el 5.18 por ciento de cada pelear para pagar el Seguro Social, y yo tenía un documento que me dejó el señor Spota antes de morir, en el que decía que no debía pagar nada y don José a huevo, aferrado, la bronca era contra mí, ya no era santo de su devoción", comentó Nacho Beristáín en el programa.

Incluso reveló que le envió personas a que hablaran con él para convencerlo de que siguiera las reglas pero que una vez más les negó el pago. Al final no pudieron hacer nada y le revelaron a Sulaimán que " a ese wey de Beristáin no". Luego de ello en forma de represalia, Nacho Beristáín confesó que José Sulaimán decidió que no se le podía cobrar nada pero a cambio le iba a bloquear la posibilidad de ejercer su trabajo. "Mándalo a la chingada, no quiero saber nada de ese cabrón, que no pague pero tambien lo vamos a bloquear", comentó.

Luego de ello, José Sulaimán llegó al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en donde se mantuvo hasta 2014 que fue la fecha en la que murió para darle el paso a que su hijo Mauricio Sulaimán tomara su puesto. En lo que respecta con Nacho Beristáín desde hace tiempo pudo volver a tener trabajo y se encargó de manejar a algunos de los boxeadores que ahora brillan en el ring.