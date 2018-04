Nadal se cita con Thiem en cuartos de Montecarlo, Djokovic se despide

Montecarlo, Principado de Mónaco, 19 Abr 2018 (AFP) - El número 1 mundial, Rafael Nadal, dio un paso más hacia su undécimo título en el Masters 1000 de Montecarlo al imponerse en octavos al joven ruso Karen Khachanov (38º del ránking), este jueves en menos de una hora y veinte minutos.

Nadal tendrá un rival duro el viernes en cuartos, el austríaco Dominic Thiem, número 7 mundial y que este jueves eliminó al serbio Novak Djokovic en tres mangas, por 6-7 (2/7), 6-2 y 6-3.

Thiem es el único jugador que la pasada temporada consiguió derrotar a Nadal en tierra batida, en Roma en cuartos de final (6-4, 6-3). El español pudo vengarse después en semifinales de Roland Garros, donde le venció en tres sets, incluyendo un último por 6-0, como preludio a la conquista de su décimo trofeo en el Grand Slam parisino.

Es uno de los mejores jugadores del mundo, no hay muchos rivales tan duros como él", estimó Nadal para referirse a su siguiente rival.

"No es lo ideal jugar contra él en cuartos de final. Tendré que estar preparado", añadió.

Ante Khachanov, Nadal apenas cedió un juego más que la víspera en su estreno en esta edición, en el que superó al esloveno Aljaz Bedene por 6-1 y 6-3.

He jugado con más intensidad que ayer (miércoles). Mi servicio fue mejor y he aprovechado más mi golpe de derecha", estimó en declaraciones a Canal Plus Francia.