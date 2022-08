"Nadie es perfecto"; Chicharito Hernández se disculpa por sus recientes polémicas con la afición

Estados Unidos.- En la última semana el nombre de Javier Hernández ha estado envuelto en una polémica luego de que se negara firmar algunas cosas para sus aficionados y incluso causó indignación de que tirara una bandera de México al suelo, pero ahora ha salido en sus redes sociales para pedir una disculpa y explicar qué fue lo que pasó en esos momentos y su forma de reaccionar.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero del LA Galaxy explicó todo lo que pasó justamente ese día lo que le llevó a actuar de esa manera pues el resultado del partido no los acompañó y eso fue motivo para tener un sentimiento de un poco de culpa que descargó con los aficionados a quienes le negó una firma. Aseguró que siempre trata de ser accesible y pero que hay momentos en el que no está al 100% y lamentablemente les tocó a estas personas el fin de semana pasado.

La primera que explicó fue la de la bandera, la cual a través de un video se ve como la tira al suelo luego de rechazar firmarla pero según de palabras del jugador nunca la tiró solo la hizo para un lado y que nunca se dio cuenta de lo que pasó. "Lo vi y estuve platicando con mi familia, decidió no firmar la bandera y después de eso la verdad yo no sabía que la tenía agarrada yo, según la tenía la persona que me la entregó. La quise mover para seguir firmando, desafortunadamente la bandera se cayó y ni cuenta me di", dijo el jugador.

Javier Hernández resalta que es una persona muy pasional en el futbol y que un resultado malo como el que tuvo ante el Dallas le causó estar pensando demás lo que luego le jugó una mala pasada al rechazar a un niño al que no le quiso firmar. Esa es otra de las polémicas que en solo unos días se hicieron virales en donde lo dejaron muy mal parado ante la sociedad.

"Quiero explicar un poco esa situación (la del niño), no es por querer hablar de más pero la gente que se me acerque estaban muy lejos del autobús. Yo ya había estado firmándole a mucha gente después del partido y otra vez que no estuve al 100, soy humano y soy muy pasional, cuando hay algo en mi cabeza se queda mucho tiempo, quiero pedir una disculpa, se me fue completamente. Más que nada le dije que no porque yo estaba viendo más gente allá delante que le quería firmar", resaltó.

Aunque aseguró que luego de ver su acción le ha pedido al equipo que le ayude a contactar al niño para darle un regalo y pedirle una disculpa a él como a su familia, "Sabemos que eso es muy desafortunado y le pido perdón a él y a su familia. Estoy platicando con la gente del Galaxy para ver si podemos contactarlo para darla una foto, saludarlo, regalarle una camiseta, invitarlo a un partido o algo", comentó el jugador.

Para cerrar dejó claro que nadie es perfecto y el que sea un jugador de futbol no le deja fuera de cometer errores que luego le vayan a generar problemas como estos casos en donde ha tenido que salir a pedir disculpas por su accionar.