“Nadie estaba preparado para esto”: Barreda

Culiacán.- Manny Barreda tardó en incorporarse de lleno a los entrenamientos de los Tomateros de Culiacán por dio positivo de COVID-19. A pesar del retraso y las complicaciones que tuvo el serpentinero se encuentra listo para lanzar el duelo inaugural de mañana.

“Estamos planeados para ser el abridor del juego inaugural, no se me ha dicho algo diferente a eso. Gracias a Dios me siento bien, fui asintomático, mi rutina cambión un poco, ya que no pude ir al estadio y tuve que hacer ejercicios en casa” explicó en entrevista a los medios de comunicación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante la conferencia, Manny se mostró ilusionado y contento por subir de nuevo a la lomita, ya que esta inactividad que tuvo desde la final pasada de la LAMP le afectó tanto deportiva, como económicamente.

“Fue bastante difícil, al principio en los primeros meses que no se confirmaba la temporada de LMB; muchos de nosotros seguíamos entrenando. No es la misma entrenar que estar en un juego, el ritmo cambia bastante. Ya cuando cancelan la temporada tomé tres semanas de descanso y después seguí porque había equipos de EU interesados y de Taiwán. Hice un campamento en Arizona para niños para apoyarme económicamente. Tuve alrededor cerca de cuarenta niños por alrededor de cuatro semanas. Un compañero nos apoyó en coordinar y yo apoyaba con mis conocimientos dentro del béisbol. Los papás se fueron contentos porque les dimos una rutina.

"Gracias a Dios el jugar hasta febrero me ayudó bastante por son ingresos que otros compañeros no tuvieron y eso me ayudó bastante para salir adelante. Nadie estaba preparado, yo tenía mi colchón y aun así me vi afectado. Creo que debemos de buscar otras fuentes de ingresos, que no sean solamente del béisbol. De hoy adelante es lo que tendremos que hacer".

Con respecto a vivir una inauguración sin su máxima capacidad, Barreda reconoce que será algo extraño, pero que espera el apoyo de la fanaticada culichi ya sea desde casa o mediante las redes sociales.

“Será diferente y más aún aquí en Culiacán que se manejan unas inauguraciones espectaculares. Creo que de las mejores en México y será algo diferente. Hemos platicado compañeros que no se siente la misma vibra de una temporada que se aproxima. Nos va a hacer falta esa afición y ambiente del estadio. Para algunas plazas el tener el 40 por ciento de su capacidad es normal, pero aquí sabemos que no es así, pero tenemos que adaptarnos” determinó el derecho, que lamentó el que no se haya celebrado los Juego Olímpicos este año.

“Me pesó bastante porque es un año más de mi carrera y de edad. Si el siguiente año hay olimpiadas será más difícil para nosotros, porque mantener el nivel otro año es bastante difícil. Si en el 2020 veíamos complicado ser parte del equipo, para el 2021 será más”, dijo.