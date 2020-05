Nahuel Guzmán desea que ya reinicie el torneo

MONTERREY.- Aclaró que lo más importante es que se cuide la salud de todos, pero Nahuel Guzmán dijo que ya quiere que vuelva el futbol.

El arquero dijo que le gustaría, en la medida de lo posible, que volviera la actividad, aunque fuera a puerta cerrada, en la que aceptó, no sería lo mismo jugar sin afición.

"Ojalá se tome la mejor decisión, pero la prioridad sigue siendo la gente, sobre todo la más vulnerable, después veremos cómo y cuándo regresamos a nuestro trabajo".



¿Les han dicho cuándo podrían volver?



Realmente no tenemos idea (de cuando vuelve el torneo), no he hablado con nadie de la dirigencia. Tenía (sic) un rumor por una charla que tuve con una persona vinculada a la Liga que la intención era que se reanuden a mitad de mayo los entrenamientos, pero no hay nada ni siquiera de qué manera se va a reanudar el torneo, lo único que espero es que vuelva lo antes posible, tengo ganas de patear una pelota, que me peguen un pelotazo en la cara, algo. No se aguanta más".