Napoli: Hirving Lozano podría perderse el partido contra el Crotone

Napolés, Italia.- Hirving Lozano volvió a la concentración de la Napoli el pasado jueves 1ro de abril luego de brillar en los duelos de preparación de la Selección Mexicana, frente a Gales y, principalmente, contra Costa Rica, al ser el autor del único gol para la victoria del Tri.

Lozano no había jugado desde hace un mes tras sufrir una lesión. Contra el AS Roma retomó 17 minutos de juego al ingresar en la parte complementaria y se esperaría que este fin de semana el entrenador italiano, Gennaro Gattuso, lo considere como hombre titular, sin embargo, podría no salir al campo en vista de que su siguiente rival es el Crotone, último lugar de la Serie A.

Pese a que los "Azurri" se encuentran cercanos a la Juventus de Turín y el Atalanta, el ex jugador tendría en mente darle minutos a jugadores que no han circulado con mucha constancia dentro del plantel titular, de modo que Hirving Lozano y otros miembros podrían quedar ausentes en esta confrontación.

Hasta estos momentos, Gattuso no ha compartido la lista de convocados para este partido, en caso de sumarse al mismo su lugar del mexicano volvería a ser utilizado por el italiano, Matteo Politano, jugador a quien suplantó Lozano en el juego frente a "La Loba".

Esta idea de Gattuso estaría planteada por las siguientes contiendas que le esperán al Napoli después de recibir al Crotone: Visitar a la Juventus de Turín el vecino miércoles en el juego pendiente de la jornada 3 en el Juventus Stadium, al igual que al Sampdoria cuatro días después.

Recibir al lider del campeonato, Inter de Milán, como a la Lazio, tratando de aprovechar dichas oportunidades para tener la esperanza de estar en la pelea por el título de la Serie A, misma que esta próxima a conocer a su siguiente monarca, el cual podría ocurrir en mayo.

Napoli recibirá al Crotone en el Estadio Diego Armando Maradona. El duelo esta programado para el día de mañana a las 07:00 horas (Tiempo de la Ciudad de México), procedente de la jornada 29 de la Liga de Italia.