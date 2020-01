Napoli acabó con el encanto de Hirving Lozano

Napoli.- Una vez más quedó comprobado que no siempre los cambios son buenos, en este caso Hirving Lozano lo ha vivido, lo que en su momento fue alegría y diversión se ha convertido en tristeza y frustración. La poca actividad que ha tenido con el conjunto napolitano le ha costado ser cuestionado sobre su llegada.

Cuando se confirmó su traspaso al futbol italiano se hablaban grandes cosas de él, las condiciones futbolísticas cautivaron al entrenador en ese momento Carlo Ancelotti quien rápidamente lo llevó a su equipo. Al principio como todos se esperaba un proceso de adaptación el cual nunca llegó de buena manera, sus saltos al campo en algunas ocasiones eran buenas y otras no.

Algo se presagiaba y no era bueno para Lozano, llegaron los goles desde el primer juego, pero no era suficiente para los aficionados que pedían lo mismo que hacia en el PSV. Napoli entró en una mala racha de la que no ha podido salir, conforme pasaban los juegos iba siendo relegado a la banca, sus oportunidades eran pocas.

Lozano no ha iniciado bien el 2020 | Cortesía

Pasó lo inevitable, el italiano Ancelotti dejó al equipo celeste todo parecía ser una nueva oportunidad para que el futbol renaciera en Lozano. La llegada de uno de los técnicos sin mucha experiencia hacia pensar que contaría con el mexicano desde el inicio, sus declaraciones sobre el volante eran de elogios, pero la sorpresa es que después de 3 partidos, Chucky no ha salido como titular generando la molestia interna del jugador.

Lozano ha estado con el junto de Napoli por más de medio torneo, participando en diferentes competencias pero con un ritmo de futbol diferente al que había mostrado en México como en Holanda. Por ahora solo le queda esperar una nueva oportunidad el próximo fin de semana cuando visiten a la Lazio en la jornada 19 de la Serie A.