Napoli confirma la baja de Hirving Lozano para los 16vos de la Europa League

Nápoles, Italia.- Dura baja para el equipo del Napoli, se ha confirmado que el mexicano Hirving Lozano se perderá el juego de ida de los 16vos de la Europa League tras sufrir una "distención de segundo grado en el tendón de la corva derecha", ante este diagnostico el atacante sería baja por lo menos para dos semanas.

A través de un comunicado en el que se revela los estados médicos de los futbolistas que no tuvieron acción ante la Juventus por lesión, entre los que estaban Lozano y el portero David Ospina que también será baja para los siguientes partidos por una distención de primer grado en el aductor del muslo derecho.

En el caso de Lozano la lesión pudo agravarse luego de que fue obligado por las circunstancias a seguir jugando a pesar de que él mismo solicitó su salida pues ya no podía más. Debido a que ya no había cambios y se ganaba el partido apenas 1-0, Gennaro Gatusso no quiso arriesgar a que le sacaran el empate y dejó al mexicano en el campo.

El tiempo de recuperación es reservado pero este tipo de lesiones pueden tardar de 2 a 6 semanas dependiendo la respuesta del tratamiento del paciente, esto se acompaña con terapia por lo que se espera que Hirving Lozano no esté disponible al menos 2 a 4 semanas hasta confirmar que se encuentra bien y en mejor forma.

¿Cómo y porqué sucede esta lesión?

Buen el tendón de la Corva es un grupo de 3 músculos que se encuentran en la parte posterior de la pierna, este se puede ubicar desde la cadera hasta las rodillas. Estos ayudan a que que tanto la cadera y rodilla se mantengan en su lugar y puedan flexionarse. Son de suma importancia al momento de correr y saltar es por eso que es un tema relevante para los deportistas.

Las lesiones en esta zona e deben a que los músculos han sido sobrecargados y en una acción brusca este termina por estirarse al punto de romperse. De acuerdo a las estadísticas médicas, esta es una de las lesiones más comunes en los deportistas. Entre las afecciones más comunes están el sentir dolor, al caminar, correr o incluso el sentarse.

Ante esta lesión Hirving Lozano está descartado de las competencias al menos un par de semanas, el primer duelo sería el de la Europa League ante el Granada del siguiente jueves y muy posiblemente el juego de vuelta de la semana entrante, asó como dos duelos de la Serie A ante el Atalanta y el Benevento. Esos serían los primeros 4 partidos en los que no se contaría con él.