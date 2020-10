Napoli desmiente que Gennaro Gattuso sea positivo a coronavirus

Italia.- Las últimas horas han sido un verdadero caos para el Napoli, primero con la negativa de viaje a Turín para su partido ante la Juventus y el posible partido perdido en la mesa por no presentarse. Ahora han tenido que salir a desmentir las noticias que ponen a Gennaro Gattuso como un nuevo portador del coronavirus en el equipo.

A través de las redes sociales del equipo, el Napoli desmintió que su entrenador ser un infectado por el virus. Hasta el momento solo se han descubierto a 3 personas de los cuales dos son jugadores y uno más quien pertenece al staff del equipo, pero sin contacto directo con los jugadores.

Se informa que las noticias sobre el supuesto caso positivo de Covid-19, por parte del Sr. Gattuso carecen de fundamento. El plantel se realizará mañana los próximos hisopados", informa Napoli.

Esa fue la última publicación del equipo quien ahora intenta resolver su posible partido ante la Juventus, quien aseguró desde este sábado que si se presentarían al juego llegue o no el Napoli para el partido. Hay que recordar que este sábado por la noche tiempo de Italia el Napoli fue detenido antes de viajar a Turín para su duelo de la jornada 3 de la Serie A por dos casos de covid-19 en su equipo.

Gattuso no ha hablado nada acerca del tema, desde que se dio a conocer que el rival del pasado fin de semana, el Genoa diera positivo en múltiples ocasiones. Por ahora se mantiene calmo a la espera de una respuesta tanto de su club como de las autoridades de una posible salida de la ciudad para su partido. De no poder jugarse pondría en riesgo su liderato en la Serie A.

Los jugadores del Napoli están a la espera de una respuesta | Vía Twitter Napoli

Las ciudades están relativamente separadas pues se encuentran de costa a costa, de acuerdo con la opción más viable que es la de viajar en avión la cual sería la única salvación. El vuelo sería de aproximadamente una hora y media para estar en Turín saliendo de Nápoles.

Hoy a solo unas horas de que se juego el equipo de Gattuso no ha podido salir de su ciudad y posiblemente no lo haga pues lo tiempos serían muy justos para poder hacerlo lo que dejaría en el reglamento hacer valida la victoria para la Juventus sin haber jugado con un marcador de 3-0 según los nuevos estatutos de la UEFA en donde dice que si el equipo que no pueda asistir por contagios y el juego no se pueda reprogramar será declarado como el perdedor.

En los que respecta a la Juventus en sus redes sociales siguen dando la promoción al partido de este domingo como cualquier ocasión. La plantilla con la que se presentará está anunciada y se espera que salten al campo y hacer el protocolo y que se de por ganado el juego.