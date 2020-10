Narciso Mina está de regreso en el futbol mexicano con un equipo histórico

La bomba del nuevo torneo de México, la Liga Balompié Mexicano, Narciso Mina está listo para su regreso triunfal con el Neza FC luego del fiasco que pasó en las Águilas del América. El anuncio de la llegada del ecuatoriano la dio el presidente del equipo Hugo Vázquez quien ha dicho que el retorno del artillero es algo bueno para él como para el futbol mexicano.

Mina ha tenido actividad con 2 equipos mexicanos en su paso por tierras aztecas, evidentemente con América y Atlante quien fue el equipo que lo adoptó luego de un año en Coapa tras no ser el jugador que necesitaba para intentar suplir a Chucho Benítez.

"Es un delantero de excelencia, triunfador nato, goleador que todo equipo quiere tener en sus filas. Está trabajando duro para estar en su mejor forma física, pera que entre a la competencia. Hay una gran delantera. Narciso Mina ya se encuentra trabajando con el equipo", comentó.

Asimismo el presidente lamentó que no se estén dando las cosas de la forma esperada pues al gran inversión no ha estado a la altura con el apoyo que ha recibido el equipo quienes por protocolo han tenido que remodelar sus instalaciones y no han encontrada un lugar estable donde tener sus entrenamientos.

Neza FC volvió a la vida en la LBM | Foto Twitter Neza FC

Narciso Mina llega procedente del Everest de Ecuador, el equipo milita en la segunda división. Su experiencia en México le sirvió para aceptar el nuevo reto en su carrera futbolística. Actualmente tiene 37 años de edad, si bien su edad ya es un tema de considerar pues su retiro está cerca. Aun así en su mejor momento con las Águilas y Atlante logró marcar 19 goles en 58 partidos.

Actualmente su valor está en 250 mil euros en una evaluación en 2017, siendo 2012 el punto de su carrera cuando llegó a costar 2.5 millones de euros. También ha sido un trotamundos del futbol sudamericano con participación en distintas ligas y clubes como, Santa Rita, Clan Juvenil, Mushuc Runa, San Martín, LDU Quito, Barcelona de Guayaquil, Independiente de Ecuador, Manta, Huaquillas, Chornomorets, Huracán, LUD de Loja, Deportivo Azogues y Deportivo Cuenca.