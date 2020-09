Natalia Barulich y Neymar habrían confirmado su romance con foto en redes sociales

Paris.- Se han revivió momentos tensos en el mundo del espectáculo y el futbol, Neymar y la que sería su ya pareja confirmada, la modelo Natalia Barulich compartieron una fotografía en redes sociales que dio mucho de que hablar pues un gran sector de sus seguidores hablan de lo que se rumoraba de la posible relación amorosa, con la que fuera expareja del cantante Maluma.

En dicha imagen se puede ver a la pareja sentados muy juntos mientras ambos sonríen ante alguna broma que el futbolista habría comentado lo que da pie al mensaje que escribió la modelo, "Never take life too seriously" (Nunca te tomes la vida demasiado en serio) pudiendo hacer referencia a lo divertido que puede ser el jugador.

Aunque muchos otros creen que el mensaje va directo a su expareja Maluma pidiéndole que no se toma nada personal o en serio acerca de los múltiples comentarios que han tenido sobre el tema en las últimas semanas. Esto luego de que el jugador utilizara la más reciente canción del colombiano para hacer conocida su relación con la modelo en algunos de los videos en sus redes sociales.

Esta foto solo vendría a confirmar que ambos si son pareja y que ya conviven más tiempo frente al mundo, aunque sea por redes sociales. Aunque el único que durante todo este tiempo no la pasó nada bien fue Maluma que momentos después de que se viralizó el video de Neymar, optó por borrar su cuenta de Instagram pero a los pocos días volvió dejando claro que lo que pasó no influyó en nada sobre su decisión.

En las cuentas oficiales de ambos hasta el momento ni Neymar ni Natalia han publicado alguna nueva foto de ellos por lo que solo se espera el momento para que lo puedan hacer oficial ellos mismos. Las únicas fotografías que han compartido juntos fueron algunas que son de sesiones fotográficas para algunas revistas que los han unido y de ahí pudo haber nacido el romance de estas celebridades.

Neymar recuperado de Covid pero suspendido

En las ultimas semanas el brasileño se ha visto envuelto en temas algo fuertes, en primer instancia fue diagnosticado con coronavirus, esto luego de que se le viera de fiesta junto a otros compañeros que también dieron positivo. Tras perder la Champions ese fue su descanso. Solo pasaron algunos días para volver al campo ya que tuvo una buena recuperación.

También en ese momento vivió uno de los cambios más mediáticos de su carrera, dejó un patrocinio de 15 años con Nike, marca que lo acompañó desde sus inicios en su carrera. Por otro lado también arrancó su camino con Puma y ya fue presentado con sus nuevo calzado en donde se convertirá en una de las figuras mejores pagadas en ese sentido.

Su más reciente problema lo ha tenido en el regreso a la actividad en la Ligue 1 cuando se vio en una pelea ante Álvaro González del Marsella a quién lo culpó por ser racista algo que no se pudo comprobar, al final la Ligue 1 confirmó que su castigo será de 2 partidos los cuales está por cumplir en la siguientes jornadas y podría reaparecer este la siguiente semana.