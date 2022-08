Natalie Lee asegura que se ve mucho mejor sin líneas de bronceado y esta foto lo confirma

México.- Una de las cosas que confirman que una modelo ha estado bastante tiempo en el sol en sus visitas a la playa son las líneas de bronceado, estas aparecen por el uso de traje de baño o algún aditamento para generarlas de forma voluntaria pues en muchos lugares esas marcas son realmente atractivas, pero como dicen en gustos se romper géneros y la bella modelo Natalie Lee es partidaria de que se ve mucho mejor sin esas líneas.

Recientemente Natalie Lee utilizó sus redes sociales para preguntar qué es lo que sus fans más aman de las influencers y fue especifica sobre el tema de la líneas de bronceado pues ella considera que en su fotos en las que no las tiene luce mucho mejor pues asegura que no son de su total agrado y que prefiere un tono más uniforme y que su cuerpo no tenga esas marcas.

Para ello la rusa compartió un par de fotos para validar su punto en la que aparece luciendo un traje de baño amarillo y como era de esperarse esas líneas no aparecen lo que indica que Natalie Lee es amante de broncearse sin nada puesto, esto con la intención de que toda ella tenga el mismo color. La zonas en las que más pueden verse esa líneas es en el área del bikini, otras más en la espalda y si los trajes de baño usan algunos cordones hasta en la cintura.

Con esta foto Natalie Lee confirmó lo bien que luce sin líneas de bronceado | Foto: Instagram

"Me gusta cuando tengo un bronceado uniforme sin rayas del traje de baño en mi cuerpo. Pero a las redes sociales no parece gustarles. ¿Qué debo hacer?", fueron las palabras de la modelo quien asegura que en redes no son muy apoyadas sus fotos en las que no tiene sus líneas, por lo que pidió ayuda a sus fans. Ellos ya dieron respuesta a esa solicitud y como era de esperarse todos aceptaron que de cualquier forma ella luce espectacular y que no importa si las tiene o no.

La publicación al día de hoy tiene más de 675 mil likes lo que habla de lo bien recibida que fueron las fotos y que no importa si tiene las marcas o si es un bronceado completo, al final del día la rusa les tiene más que contentos.