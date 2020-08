Nathan Aké refuerzo del Manchester City pide matrimonio a su pareja horas antes de su pase al equipo inglés

Inglaterra.- El día que recordará en toda su vida, Nathan Aké ex defensor del Bournemouth firmó con el Manchester City para jugar la temporada 2020-2021 en la Premier League pero solo unas horas antes de su cerrar el trato con su nuevo equipo se dio el tiempo para pedirle a su novia Kaylee Ramman si quería ser su esposa.

Un premio doble tuvo el holandés que confirmó a través de sus redes sociales que su pareja había dicho que si. Con 25 años y un físico impresionante, Aké planea ser uno de los jugadores con mayor proyección del conjunto inglés para la siguiente temporada que está por iniciar en los siguientes meses.

La publicación incluye 3 fotografías en donde se ve a la pareja pasando el día en un bote que paseaba por aguas tranquilas dándole un toque de romanticismo que el mismo Aké buscaba. En la descripción puso "She said yes" (Ella dijo que sí), acompañado de varios emojis que denotaban su entusiasmo por la noticia.

Así mismo el futbolista habló ya en conferencia de prensa lo que significa llegar a un equipo como el Manchester City, alabando desde un inicio a la plantilla que Pep Guardiola ha conseguido con el paso de los años. Y que sabe que no será nada fácil hacerse de un lugar del cuadro titular.

Venir al Manchester City es un sueño para mi. Es un gran equipo lleno de jugadores de clase mundial. Mires a donde mires en esta plantilla encuentras grandes nombres de categoría internacional", comentó.

Inició su carrera en el ADO Juvenil en Holanda en 2007, en esos momentos aun era un jugador muy joven así que se mantuvo en el Feyenoord en sus categorías juveniles y de Sub-17. Fue hasta el 2011 cuando el Chelsea en su categoría Sub-18 lo llevó a Inglaterra, pasó los dos siguientes años en esa categoría cuando en 2013 debutó con el primer equipo y se mantuvo hasta el 2015 cuando paso al Reading en calidad de préstamo.

Su carrera desde ese punto fue solamente pasando de equipo a equipo ya que el Chelsea no encontraba como mantenerlo en el equipo que no fuera foguearlo en otros clubes. El Watford fue su siguiente club en 2015, regresó para el 2016 para pasó de inmediato mandarlo al Bournemouth donde estuvo hasta el 2017 donde el club lo compró por 22 millones de euros.

En el club se mantuvo desde ese mos hasta el 2020 donde demostró su gran calidad y su buen potencial, la edad y el precio eran una de las ventajas que tenía para poder dar el salto a un nuevo equipo. Tras 3 años con el Bournemouth al finalizar el temporada 2019-2020 el Manchester City lo adquirió por 45 millones de euros, un poco más de la mitad que la cifra que pagó el Bournemouth hace 3 años por él.

