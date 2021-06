Nayeli Rangel cautiva en redes sociales con los colores de los Tigres

La jugadora mexicana Nayeli Rangel se ha convertido en una de las favoritas de los aficionados a las chicas de Tigres de la UANL femenil, gracias a su gran trabajo en la cancha además de su belleza que demuestra en redes sociales.

Nayeli Rangel se ha consolidado como una pieza clave dentro de la institución felina, y ha cautivado a sus seguidores desde la cancha y también en las redes sociales donde ha dejado ver su belleza.

En esta ocasión Rangel se ha dedicado a compartir también en redes sociales su belleza con los colores de los Tigres de la UANL, ganándose aun más el cariño de la afición de los felinos.

En una de sus últimas publicaciones con los colores de Tigres, Rangel se mostró festejando el bicampeonato de las felinas obtenido tras ganar el torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX Femenil.

En la publicación, Nayeli mostró los trofeos del Guard1anes 2021, así como el de Campeón de Campeones, además de lucir sus dos medallas obtenidas al consagrarse campeona con Tigres, “BICAMPEONAS Y CAMPEÓN DE CAMPEONES… Los sueños están para cumplirse!, gracias TIGRES !!! Gracias afición!! Gracias familia, Toda la gloria a ti mi Dios!”, escribió la jugadora.

La publicación de la jugadora felina, alcanzó más de 48 mil me gusta, además de más de 500 comentarios en donde los elogios por su trabajo y belleza no se hicieron esperar por parte de sus más de 195 mil me gusta en Instagram.

Nayeli Rangel se ha caracterizado por mostrar parte de su trabajo con los Tigres, ya sea en partidos oficiales o en los entrenamientos, además de dejar ver parte de su vida cotidiana, pero en cualquiera de sus facetas siempre luce su belleza portando los colores del conjunto felino.

