Nayeli Rangel presume su físico desde la pretemporada de Tigres

La jugadora mexicana de los Tigres de la UANL femenil, Nayeli Rangel, se ha convertido en una de las chicas destacadas de la Liga MX Femenil, no solo por su trabajo dentro del campo, sino también por su belleza que muestra en todo momento.

Nayeli Rangel sigue consolidándose dentro del equipo felino y hace algunas semanas se consagró como bicampeona de la Liga MX Femenil al obtener el título en el Guard1anes Clausura 2021 y desde entonces había pasado unas vacaciones dejando ver su belleza en redes sociales.

La centrocampista de 29 años dejó ver en redes sociales parte de sus días libres que tuvo tras coronarse en el futbol mexicano femenil, en algunas publicaciones mostró su belleza desde Miami, Estados Unidos sorprendiendo a sus seguidores, en esta ocasión lo volvió a hacer pero en otra situación.

La jugadora de los Tigres sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una imagen desde la pretemporada del conjunto felino, mostrando su gran físico. “Pretemporada”, escribió Rangel en la publicación donde se le ve con el uniforme de entrenamiento.

La publicación de la jugadora mexicana tuvo una gran aceptación de sus seguidores en redes sociales alcanzando los más de once mil me gusta y decenas de comentarios en donde los elogios no se hicieron esperar.

Nayeli Rangel se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, además del trabajo que realiza con los Tigres dentro de y fuera de la cancha, pero en cada una de sus publicaciones muestra su belleza para deleitar a sus más de 195 mil seguidores con los que cuenta en Instagram.

