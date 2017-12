"Necesito cambiar, ya lo he dado todo por el equipo"; Vela

San Sebastián, España.- El destino del delantero mexicano Carlos Vela está a punto de cambiar dentro de dos días, pues el futbolista dejará España para comenzar una nueva aventura dentro del futbol de los Estados Unidos para jugar con el conjunto de Los Angeles FC, "el bombardero" comenzará etapa con el equipo "angelino" a partir de enero.

Disfrutando cada minuto con ustedes @realsociedad Una publicación compartida de Carlos Vela (@carlosv11_) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 8:41 PDT

A través de un video difundido por la Real Sociedad, el mexicano habló acerca de los seis años en los que estuvo vistiendo la playera azul y blanca, en donde logró convertirse en un ídolo de los aficionados.

#RSFlash - @11carlosV: "El miércoles será un día muy emocionante. Voy a recordar todo lo vivido en un partido. Será bonito y complicado. Va a ser especial". #RealSociedad pic.twitter.com/oRCxeh3MWZ — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 18 de diciembre de 2017

“Empecé a sentir muchas cosas que no había sentido en otros lados, fue la mejor decisión que he tomado, quedarme en San Sebastián. En general la cultura vasca es más cerrada, me costó trabajo ganarme la confianza de la gente, es complicado que te acepten y no a cualquiera lo aceptan, pero una vez que lo hicieron fue donde realmente me di cuenta que quería estar aquí”, explicó el futbolista.

✈️sevilla✈️ Una publicación compartida de Carlos Vela (@carlosv11_) el 4 de May de 2017 a la(s) 1:33 PDT

En la entrevista hecha para el canal de la Real Sociedad, dejó muy en claro que aún no asimila que está a punto de dejar el futbol europeo, en donde estuvo jugando desde el 2005 cuando llegó al Arsenal tras una extraordinaria participación en el Mundial Sub 17 en Perú, mismo en el que se coronó como campeón y máximo goleador del certamen con el conjunto mexicano.

“No me cae el 20 que ya es el último partido, los últimos días con la Real, pero en el momento será emocionante todos los recuerdos en un partido. Será muy bonito, pero a la vez complicado porque siempre decir adiós al final de algo te va a dejar marcado”, expresó Carlos Vela.

Una publicación compartida de Carlos Vela (@carlosv11_) el 1 de Oct de 2016 a la(s) 10:23 PDT

Asimismo el delantero mexicano reveló el por qué tomó la decisión de llegar a la MLS, pues su deseo es vivir cerca de México y de su familia.

"Llevaba tiempo con las ganas de probar una aventura nueva, de estar cerca de mi país, donde mi familia puede venir más seguido, yo puedo ir más seguido a mi casa, donde siempre me ha llamado la atención la forma del cómo viven", declaró.

Hate u jajaja Una publicación compartida de Carlos Vela (@carlosv11_) el 28 de Feb de 2016 a la(s) 3:11 PST

Si bien la decisión de Carlos Vela por marcharse a la MLS fue duramente criticada por la prensa mexicano, el delantero tiene en claro que era el momento adecuado para cambiar de aires en su carrera tras una larga trayectoria en Europa.

"Llegó el momento, la ciudad adecuada, el equipo y el proyecto que estaba esperando. Aquí también llevaba cierto tiempo en el que decía 'necesito cambiar, ya lo he dado todo por el equipo' y creo que a todos nos va a venir bien un cambio", concluyó el futbolista mexicano.

Lil bro Una publicación compartida de Carlos Vela (@carlosv11_) el 6 de Nov de 2016 a la(s) 6:23 PST

Le puede interesar: