Nery Castillo pasa del futbol a un reality show

Atenas, Grecia.- El exatacante mexicano Nery Castillo no abandona del todo las actividades físicas, pues tras dejar el futbol y dedicarse a la venta de artículos de pesca, una de sus pasiones, ahora proyecta participar en el programa Survivor en su versión helénica.

Medios griegos informaron que Castillo está en pláticas para aceptar la propuesta televisiva, luego de que en el mencionado programa participarán otros deportistas destacados en dicho país.

Nery Castillo en su paso por el León/Jam Media

De figurar en el Olympiakos hace aproximadamente una década y lucir con el Tricolor en la Copa América Venezuela 2007, la carrera de Castillo Confalonieri fue en picada desde que fichó por el Shakhtar Donetsk en 2007.

Desde el 18 de enero de 2014 no ha vuelto a jugar de manera profesional. Su último club fue el Rayo Vallecano y aunque jamás hizo oficial su adiós del futbol, es difícil imaginar un regreso, no porque no pueda a sus 33 años de edad sino por el importante lapso que lleva lejos de las canchas.

Nery Castillo vistiendo la playera de la selección mexicana/Jam Media

En México, diversos deportistas han sido parte de este tipo de programas televisivos, como el gimnasta Daniel Corral, el clavadista Rommel Pacheco o el exdefensa Marco Antonio Palacios, entre otros.

Con información de Mediotiempo