Neymar Jr podría salir del PSG por una cifra de más de 100 MDE

Francia.- Impresionante la forma en como los diversos equipos del futbol mundial, especialmente en Europa, intentará aprovechar su parte económica para tratar de adquirir nuevos elementos dentro del próximo mercado invernal, que será en un período de 1 mes, del 4 de enero al 1 de febrero.

Los nombres que más suenan por ser vendidos y comprados por clubes de renombre, son en principal manera: Sergio Ramos y el astro argentino, Lionel Messi. Aunque en la lista podría integrarse un hombre de fábula y lleno de ataque y talento, Neymar Jr que podría aparecer en transferencia del París Saint-Germain por una alta cifra de 100 millones de euros.

El delantero sudamericano permanece como una de las figuras en la vanguardía del equipo francés junto al juvenil y campeón de la Copa del Mundo de Rusia 2018, Kylian Mbappé. Y aunque Neymar es un futbolista de elite, el mandamás del PSG, Nasser Al-Khelaifi, también empresario y extenista, oriundo de Catár, planearía realizar una posible estrategía en este 2021.

Reconocer las diversas expectativas de sus posibles contendientes en querer contratar al brasileño para el siguiente año, dando a entender que, aunque el propio delantero desea jugar por un año más con los parisinos, el presidente tomaría la opción de añadirlo a la lista de trasnferibles, pero su valor de compra no sería dada si no supera los 100 MDE, informó el diario L’Équipe.

Neymar celebra su tanto en Champions League

Twitter Neymar Jr

Y no solamente la cifra como transferible, sino también en caso de no tener la intención de renovar con los rojiazules. Los pretendientes deberían de otorgar el mismo precio, y pese a que no existe en estos momentos una probable negociación por el paulista, si persiste tal cantidad estaría acercando y alejando a varios clubes, en su busqueda, entre ellos el FC Barcelona por la crisis que atraviesa por la reducción salarial.

Incluso la propia directiva mantiene la idea de renovar a sus dos mejores atacantes, Neymar y Mbappé, no obstante, deberán de aguardar hasta contactar al padre del jugador sudamericano, Neymar Santos Sr, para entrelazar su seguimiento con el París Saint-Germain, por un año más.

El contrato de Neymar Jr con el equipo de Francia culminará hasta el 2022, por lo tanto su futuro tanto del él como de Kylian, estaría en las filas del París, ya que la idea del presidente Nasser Al-Khelaifi es contemplar a sus dos cañoneros para que sean convocados con Selección, para el Mundial de Catar 2022.