Neymar, activo en las redes sin revelar su viaje a Brasil

Sao Paulo, Brasil.- El astro brasileño Neymar se ha mantenido activo en las redes sociales sin revelar mayores detalles sobre el repentino viaje a su país, a donde llegó el sábado desde Francia para atender asuntos personales.

“Foco, fuerza y fe para celebrar otro día!!”, tuiteó el delantero del París St. Germain este lunes, junto a una foto suya.

Foco, força e fé pra celebrar mais um dia !! pic.twitter.com/WzQ8fiGDPU — Neymar Jr (@neymarjr) 11 de diciembre de 2017

Neymar solicitó permiso el sábado al club francés para viajar a Brasil a resolver un “problema familiar”, según explicó este lunes el propio técnico del equipo, Unai Emery, agregando que lo esperaban de vuelta en tres o cuatro días, “pero antes tiene que solucionar este problema”.

“Neymar me llamó el sábado cuando estábamos concentrados” antes del partido contra el Lille de ese día, en el que el atacante no podía jugar por sanción, “y me dijo que tenía un asunto familiar y que si el club o yo mismo le dábamos la posibilidad de viajar a Brasil para ocuparse del problema”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

El lunes, un conocido dentista de Sao Paulo publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a la estrella de la Seleçao. La leyenda no deja claro, sin embargo, si se trata de una imagen del día.

10 Una publicación compartida de Nj neymarjr (@neymarjr) el 8 de Dic de 2017 a la(s) 5:00 PST

La cuenta de Neymar en Facebook se ha mantenido alimentada a diario con fotos del futbolista. El domingo subió incluso una imagen junto a su hijo, acompañada apenas de un corazón.

Sancionado, Neymar no jugó el sábado en la victoria 3-1 de su equipo contra el Lille y todo apunta a que se perderá el partido del miércoles contra el Estrasburgo de la Copa de la Liga francesa.

En principio, el brasileño debería volver al terreno de juego el próximo sábado en el partido contra el Rennes por la liga francesa.

Con información de AFP