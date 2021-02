Neymar es duda con el PSG por una gastroenteritis tras su cumpleaños

París, Francia.- El atacante brasileño del París Saint-Germain, Neymar es duda para el clásico que su equipo jugará este domingo contra el Olympique de Marsella, a causa de una gastroenteritis que sufre un día después de haber celebrado su 29 cumpleaños.

Neymar no pudo entrenarse esta mañana con el resto de sus compañeros a causa de ese problema y su presencia en el Velódromo de Marsella dependerá de su evolución en las próximas horas, anunció este sábado el París Saint-Germain, pero su entrenador, Mauricio Pochettino, espera contar con él.

Ausente del entrenamiento esta mañana debido a una gastroenteritis, será evaluado en las próximas horas”, anunció el club.

“Ney sufre una gastroenteritis, igual que mucha gente puede sufrir una. Evaluaremos mañana (domingo) su estado, y esperamos que esté recuperado lo mejor posible para que esté en el grupo”, señaló Pochettino en rueda de prensa.

Otras bajas

El guardameta costarricense Keylor Navas, lesionado en los aductores, es baja segura en este partido de la 24ª jornada de Ligue 1.

“Se está recuperando bien. Veremos para el partido de Copa de Francia (el miércoles en Caen) o el siguiente (contra Niza, el sábado) si puede estar a disposición del grupo”, explicó el técnico argentino.

El defensa Timothée Pembélé, positivo al Covid-19, “respetará el aislamiento y se ha sometido al protocolo sanitario apropiado”, añadió el club.

Pembélé se une a otro defensa, Abdou Diallo, afectado desde hace diez días por el coronavirus.

Neymar celebrando una anotación con el PSG/EFE

Pieza clave del dispositivo parisiense, Neymar, que ha marcado 12 goles en su cuarta temporada en el PSG.

El jugador, cuyo contrato expira en junio de 2022, negocia su prolongación, algo que parece está en buen camino, según varios medios.

Si finalmente no pudiera jugar el clásico, sería el segundo partido consecutivo que se pierde el futbolista, que no pudo estar el pasado fin de semana contra el Nimes por sanción. En el anterior duelo, marcó dos goles que no sirvieron para que su equipo se salvara de la derrota contra el Lorient.

El París Saint-Germain disputará en diez días el decisivo duelo de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Barcelona en el Camp Nou.