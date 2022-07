Neymar irá a juicio junto a Bartomeu y Rosell por corrupción en su fichaje al Barcelona

España.- El lío que tiene Neymar desde hace años lo sigue a todos lados, ahora el delantero del PSG ha sido citado junto a sus padres, los ex directivos Josep María Bartomeu y Sandro Rosell a un juicio en España por irregularidades en el contrato que todas estas partes firmaron entre 2011 y 2013 con el que al final se fichó al brasileño al Barcelona. Dicho juicio se llevará a cabo del 17 al 31 de octubre de 2022, días antes del inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Según ha dado a conocer EFE, el juicio del futbolista tendrá siete sesiones en donde se tratará las penas que ahora enfrentan todas las partes que van desde cinco años de cárcel por corrupción y estafa en el ya mencionado contrato que se generó entre los años 2011 y 2013 con el que se contrató a Neymar quien llegó del Santos de Brasil.

De acuerdo con seguimiento del caso, todo lo inició DIS quien era la empresa que tenía el 40% de los derechos económicos del jugador desde el 2009. Ante ello luego de la negociación con el Barcelona en donde se manejó muchos millones de euros, la empresa solo percibió 6.8 millones de los poco más de 85 millones que el Barcelona pagó por lo que DIS decidió emprender acción legal para el pago, ahora piden una indemnización por daños de 150 millones de euros y 5 años de prisión al jugador y 8 para los que fueron presidente del Club en ese tiempo como Sandro Rosell y Josep María Bartomeu.

Quienes tambien se han visto afectados por esta situación son los padres de Neymar a quienes tambien buscan que lleguen a la cárcel. En este caso es la fiscalía quienes piden de 1 a 2 años de prisión por corrupción. Se les une en la negociación de la venta de su hijo al Barcelona por lo que tambien estarían obligados a pagar una multa.

Esta demanda le podría traer muchos problemas al jugador en caso de que no se llegue a un acuerdo antes del inicio del Mundial y es que según se ha dado a conocer, ningún futbolista podrá ser parte de la justa si tiene un pendiente legal con las autoridades, en este caso hay una demanda por corrupción en su contra, por lo que en caso de no llegar a un resolución antes del inicio del Mundial podría quedar fuera, mismo caso que vive el argentino Rodrigo de Paul quien tiene una demanda de su ex esposa y de no resolverlo se perdería el Mundial.