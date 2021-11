Neymar llega a su entrenamiento con Brasil en un helicóptero de más de 12 millones de dólares

Brasil.- Las excentricidades de Neymar nunca dejan de sorprender y es que el futbolista brasileño siempre encuentra la manera de ser la noticia cada que sale a la luz. Desde cortes de cabello irreverentes, hasta sus coloridos outfits, ahora ha ido un poco más en su nivel de lujos y es que el 10 de la Selección de Brasil llegó en un costoso helicóptero al entrenamiento de su equipo pera evitar el trafico y sobre todo para dejar claro que Neymar era el que llegaba en ese gran transporte.

A través de algunas imágenes que se han hecho tendencia en redes sociales se pudo saber que el brasileño es amante de las alturas y las vistas aéreas, así como de la adrenalina que puede llegar a generar. El helicóptero en el que Neymar llegó es de la marca Mercedes y según su valor en el mercado puede llegar hasta lo 12 millones de dólares, casi nada para las grandes cantidades de dinero que el futbolista percibe por sus tambien lujos en el campo del PSG.

Un detalle curioso es que el helicóptero se encuentra personalizado, en la cola se encuentra "NJR" que significa Neymar Junior, nombre del futbolista, así tambien como en la parte central de la aeronave, así haciéndola más sencilla para identificar. En el equipo de la Selección de Brasil fue el único que llegó de esa manera al entrenamiento y es que ahora con el pase al Mundial se han podido relajar un poco más. Aunque no a todos agradó la idea, gran parte de los aficionados vieron como muy presumido y hasta irresponsable que llegue en un helicóptero solo a un entrenamiento por temor a algún accidente.

De momento no se sabe si Tite está contento con esta decisión del futbolista ya que las acciones de riesgo siempre son un problema dentro del deporte ya que hay mucho más en juego. Curiosamente, Neymar al ser un jugador tan rico y con mucho valor mediático tiene un diferenciador a otros futbolistas y es que no es tan cercano a los superautos, el brasileño pocas veces se le ha visto conduciendo un auto de millones de dólares, por lo general siempre lo llevan a todos lados, no ha tenido la necesidad de gastar mucha de su fortuna en autos y es que prefiere invertirlos en otras cosas más interesantes.

Neymar llegando el helicóptero al entrenamiento con Brasil | Foto: Especial

Por ahora Neymar y compañía se preparan para la última fecha de Eliminatoria de este 2021, ya se han jugado 13 jornadas de las 18 que comprenden esta competencia pero con el resultado de este jueves en donde vencieron a Colombia, lograron su par oficial al Mundial de Qatar 2022, siendo la primera selección en Conmebol en lograrla y la primera en el Continente Americano en hacerlo, lo que le da una gran libertad a los jugadores como al entrenador para buscar solamente cerrar la temporada de la mejor manera sin temor a perder el boleto.

Será hasta este martes 16 de noviembre cuando se vuelvan a presentar en un campo de juego y será nada más y nada menos que en el Clásico de la Conmebol, un duelo entre Brasil y Argentina, otra de las selecciones que están muy cerca de lograr su calificación. Hay que recordar que hace unos meses este partido en su primera oportunidad no pudo jugarse por temas extracancha y quedó suspendido. Ahora la sede será en Argentina donde se espera que si puedan demostrar el mejor futbol de la confederación. Tras ese partido las acciones para el Mundial regresarán hasta finales del mes de enero de 2022 para conocer a los que se perfilan para calificar.

Hoy Brasil marcha primero con 34 puntos (calificado), le sigue Argentina (28), Ecuador(20) y Chile (16), esos son los equipos que tienen su boleto al momento a Qatar, la diferencia de puntos entre el primero y el segundo con el resto de equipos es muy importante lo que hace que solo dos boletos se han los disponibles y para una batalla de más de dos selecciones hará que la parte final de las Eliminatorias sean de gran interés.