Neymar renueva contrato con el PSG hasta el 2025

Neymar Jr. ha firmado una ampliación de contrato por tres años con el Paris Saint-Germain para comprometer su futuro en el club hasta 2025.

Se había hablado de que la superestrella brasileña podría regresar al Barcelona, a quien dejó para unirse al equipo francés por una tarifa récord mundial de £ 198 millones en 2017.

Neymar dijo que quería irse de Francia en 2019 en medio de informes de que estaba listo para regresar a LaLiga, pero finalmente se quedó antes de que el club llegara a la final de la Liga de Campeones la temporada pasada.

El club ahora ha publicado un video en su página de Twitter que muestra imágenes de sus mejores momentos desde que se unió al club junto con la leyenda 'NeymarJr2025'.

El contrato de Neymar estaba programado para expirar al final de la temporada 2021-22.

El periódico francés L'Equipe informó anteriormente que estaba dispuesto a comprometer su futuro con el equipo de Mauricio Pochettino y firmar una extensión por valor de € 30 millones por temporada.

También se afirmó que el contrato incluirá una gran bonificación si el PSG gana la Liga de Campeones en los próximos años.

El PSG también está buscando extender el contrato de Kylian Mbappé, ya que el contrato del delantero francés de 22 años expira al final de la próxima temporada.

"Me queda tiempo en mi contrato aquí en el PSG". "Queremos hacer lo mejor para todos". "Ya he dicho que estoy feliz aquí y me siento mucho mejor que en temporadas anteriores", dijo Neymar.

"Hay algunos aspectos que he mejorado aquí. También pasé por momentos difíciles con cosas que la gente conoce. Siempre he trabajado duro y siempre he sido profesional, al contrario de lo que algunos creen".

"El PSG ha crecido mucho, el club es más respetado. Cuando la gente habla del PSG, sabe que estamos en los últimos cuatro, cinco o seis equipos de la Champions League".

Sin embargo, no pudo ayudar al equipo a alcanzar una segunda final consecutiva de la Champions League, ya que el PSG fue eliminado en las semifinales por el Manchester City con una derrota global de 4-1.

El tiempo de Neymar en el PSG ha sido inconsistente, con el brasileño honrando a los fanáticos con algunos momentos de brillantez mientras ganaba tres títulos consecutivos de la Ligue 1.

Sin embargo, no ha logrado que su impacto se sienta realmente en las eliminatorias de la Champions League, con una combinación de lesiones y actuaciones inconsistentes.

Neymar se ha perdido cinco partidos eliminatorios europeos para el PSG por lesión durante su estancia en Francia, y en los 10 en los que ha participado, solo ha marcado dos goles.