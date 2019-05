Neymar, suspendido tres partidos en Francia por su altercado con un aficionado

París, Francia.- Neymar, la estrella brasileña del PSG, fue suspendido tres partidos por su altercado contra un espectador provocador tras la derrota por penales en la final de la Copa de Francia, el 27 de abril, contra Rennes, anunció este viernes la Federación Francesa de Futbol (FFF).

La sanción, que incluye también otros dos encuentros que no deberá cumplir ahora, pero que se sumarían en una futura sanción como reincidente, tendrá efecto "desde el lunes 13 de mayo", precisa la FFF, por lo que el brasileño podrá disputar por tanto el partido en Angers, el sábado, en la 36ª jornada de Ligue 1.

Neymar durante un entrenamiento con el PSG/AFP

El jugador de 27 años se perderá las dos últimas jornadas de campeonato, en casa contra Dijon y en Reims, así como el Trophée des Champions (La Supercopa de Francia) en Shenzhen (China). El delantero no jugará más por tanto en el Parc des Princes esta temporada.

El club de la capital y Neymar anunciaron poco después en un comunicado que apelarán esta decisión. El PSG juzga la “sanción severa, teniendo en cuenta sobre todo los insultos sufridos por varios jugadores del club, entre ellos Neymar”, proferidos por el aficionado implicado.

Le Paris Saint-Germain et son joueur @NeymarJr ont décidé de faire appel de la décision de la commission de discipline de la FFF. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 10 de mayo de 2019

Tras la derrota en los penales contra Rennes (6-5, después de que el partido terminara en empate 2-2), Neymar reaccionó contra un espectador cuando iba a recoger su medalla de finalista.

“Tú, aprende a jugar al futbol”, le lanzó el espectador, a lo que Neymar respondió con un golpe, sin mucha fuerza, en la cara.

En defensa del jugador, en un video se escucha a dicho individuo lanzar otras frases como “¡Oh Buffon, sucio bufón! ¡Oh Kurzawa esconde tu mano! ¡Oh racista (a Marco Verratti)!”.

“¿Reaccioné mal? Sí. Pero nadie puede permanecer indiferente”, reconoció el brasileño en Instagram.

Pero el entrenador Thomas Tuchel denunció el comportamiento de su jugador: “No me ha gustado nada. No es posible que haga eso, simplemente no es posible”, dijo.

La noche fue mala para el equipo parisino, ya que a ese incidente se unió la expulsión de Kylian Mbappé, por una dura entrada a un jugador del Rennes, por lo que fue suspendido por dos partidos y se perderá el duelo en Angers.

Al contrario que Neymar, Mbappé podrá regresar en el Parc des Princes contra Dijon, el 18 de mayo, para compartir con su público las celebraciones por el título de la liga de Francia, asegurado desde el 21 de abril.

Mala temporada para Neymar en cuanto a sanciones, ya que esta suspensión con la que le ha castigado la federación francesa coincide con la presentación este viernes por parte del brasileño de una apelación a su suspensión de tres partidos en Liga de Campeones la próxima temporada por parte de la UEFA.

La fecha de la reunión de la comisión de apelación no ha sido fijada todavía”, precisó la UEFA.

Neymar durante un partido con el PSG/AFP

El brasileño, lesionado y baja en la eliminación en Liga de Campeones contra Manchester United (derrota del PSG por 3-1 en el Parc des Princes), había sido sancionado por haber insultado a los árbitros la noche del partido, el 6 de marzo.

El jugador, presente en la tribuna en ese partido, mostró su enfado en Instagram después de que un penal en los últimos minutos, señalado con ayuda del videoarbitreaje, dejara al PSG fuera de la competición.

“Es una vergüenza. Ponen a cuatro tipos que no entienden de futbol para analizar una jugada... ¿Cómo va a poner manos de espaldas? El penalti no existe”, señaló Neymar.