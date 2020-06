Neymar una vez más muestra su excelente gusto por la moda (Foto)

Brasil.- El seleccionado Nacional por Brasil y jugador del PSG de Francia, Neymar dejó una vez más con la boca abierta a más de uno en el mundo de la moda al publicar una imagen en sus redes sociales donde se le ve portando un elegante traje en color rosa que en él lo hace lucir imponente.

El astro brasileño posó para la revista Vogue Arabia Man para el mes de abril, el traje fue diseñado por Alexander Mcqueen, además de esa también utilizó algunas otras marcas muy cotizadas en el mundo de la moda.

Y no es un secreto que el jugador sea amante de este tipo de ropa, en varias ocasiones se le ha visto con grandes outfits y ahora más que vive en Francia un lugar perfecto para lucir radiante ante las cámaras. Junto con el elegante traje también sorprendió con el cambio una vez más de la tonalidad de su cabello, otra más de sus extravagancias.

La millonada que pide el PSG para que el brasileño regrese al Barcelona

Aprovechando el tema de Neymar y ahora que los mercados de verano están cerca de abrirse, el PSG habría puesto la cifra que el Barcelona tendría que pagar en caso de que quiera de vuelta el brasileño.

Hasta le momento se ha podido saber que el equipo parisino está pidiendo 175 millones de euros por el jugador, una cifra extremadamente excesiva incluso para grandes potencias como el Barcelona y no porque no pueda pagar si no que lo se vive en el futbol con la crisis derivaba de la pandemia por el Covid-19 hace imposible desprenderse de esa cantidad en un solo jugador.

Neymar y Messi en su paso por el Barcelona donde ganó una Champions | Jam Media

Recordemos que en el 2017, el PSG en su búsqueda por ser le nuevo referente el futbol mundial apostó por Neymar el pagar el conjunto Catalán 200 millones de euros, siendo una de las ventas históricas del futbol. Hoy 3 años más tarde el equipo del PSG tendría problemas para poder venderlo si no es por cifras gigantescas ya que nadie podrá pagar tanto por un jugador.

