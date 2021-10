¡Ni Champions League, ni Liga! Real Madrid cae ante un recién ascendido en España

España.- Este domingo el Real Madrid cerró una semana para el olvido si contamos que desde el pasado fin semana no gana un solo partido, dos en LaLiga y uno más en Champions League, lo que ha comenzado a generar dudas entre los aficionados pues ven como su equipo vuelve a lo mismo de la temporada pasada.

Este domingo el Real Madrid volvió a dar de que hablar cuando sorpresivamente perdió ante el Espanyol de Barcelona, un equipo que aunque es un histórico del futbol español, para esta temporada apenas ascendió. El conjunto de los "pericos" se impuso con gran categoría ante el máximo ganador de Champions League en la historia.

Las acciones del partido dicen mucho del tramite del mismo y es que fue un duelo parejo en algunas cosas como los disparos al arco en donde ambos dieron 4 pero del lado del Espanyol solo bastaron dos para irse con el marcado en su favor. Al punto de que a los 17' se pusieron en ventaja con gol de Raúl de Tomás, así culminaron las primera mitad con un Madrid aturdido por la fallas en el ataque.

Leer más: ¡Sorpresa! La primera derrota del PSG no fue en la Champions sino en la Ligue 1

Para el segundo tiempo las cosas no fueron muy diferentes cuando al 60' Aleix Vidal marcó el 2-0, una verdadera sorpresa para el Real Madrid que a pesar de tener jugadores de gran calidad no pudieron hacer mucho, hasta que la suerte les sonrió al minuto 71 con Karim Benzema pero no fue suficiente y perdieron el juego. Jugadores como Lucas Vázquez, David Alaba y compañía no podían entender.

Ancelotti reconoce que merecen la derrota por la manera en la que jugaron | Foto: Captura

El Real Madrid se dejó ver justo como le pasó a mitad de semana ante el Sheriff en Champions League, un equipo bastante modesto le hizo el juego de tú a tú y le hizo daño, al punto de llevarse la victoria y de manera legal y sin polémica. Lo que es una realidad es que el equipo de Ancelotti no está caminando del todo bien.

A pesar de la derrota el Real Madrid se queda con la cima de LaLiga con 17 puntos empatados con el Atlético de Madrid y la Real Sociedad quienes se quedan abajo solo por la diferencia de goles. Este partido es una seria llamada de atención pues de 9 puntos disputados en la semana solo pudieron ganar uno, lo que debe preocupar a su entrenador.

Ahora el Real Madrid entrará un "descanso" y es que inicia la fecha FIFA y muchos de sus jugadores van a sus selecciones. Ese fecha sería utilizada para perfeccionar lo puntos necesarios para evitar ese tipo de partidos. De la misma forma tendrá descanso de la Champions League por al menos 20 días antes de su tercer partido en la fase de grupos.