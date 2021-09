Ni el mejor operativo detuvo a un niño venezolano para que cumpliera su sueño de abrazar a Lionel Messi

Venezuela.- No importa donde es que Lionel Messi se pare, seguramente habrá un fan que su sueño sea tenerlo cerca y si tiene suerte poder tocarlo, bueno ese fue el sueño que cumplió un pequeño niño venezolano que se logró meter entre toda la policía hasta llegar al argentino.

Tras finalizar el partido de Venezuela y Argentina de las Eliminatorias de Conmebol el operativo en al cancha de la vinotinto se desplegó para evitar esas situaciones de que aficionados invadieran el campo para llegar a los jugadores y causar caos, pero no contaban con la agilidad del pequeño 30 del "PSG".

La sede fue el Olímpico de Ciudad Universitaria en Caracas, Venezuela. Mientras las miradas de los policías y la total atención eran para los adultos y posibles invasores, perdieron de vista a un pequeño niño con la camiseta del PSG con el 30 en la espalda, el nuevo club de Lionel Messi en Europa.

El niño burla la seguridad y salta entre las vallas publicitarias para entrar al campo | Foto: Captura

Cuando el pequeño logró llegar al lugar donde estaba Messi, este sabía qué era lo que quería y con la humildad que lo caracteriza dentro del campo y con los aficionados, lo recibió con los brazos abiertos para darle un poco del cariño que recibe todos los días por sus mismos fans.

Tras el abrazo del niño venezolano, la policía se percató del momento y se acercó con el jugador y retiraron al niño amablemente para no lastimarlo, así más fans que no pudieron llegar al astro argentino fueron retirados del campo para evitar problemas de seguridad.

Lionel Messi participó en la goleada de 3-1 sobre Venezuela, aunque no marcó gol si estuvo muy activo, a pesar de que no ha tenido mucha actividad, su último juego con Argentina lo tuvo en la Copa América el 10 de julio, luego de eso no jugó hasta el pasado fin de semana en el PSG y solo lo hizo por 25 minutos, ritmo no tiene.

Messi ya lo esperaba con los brazos abiertos para el abrazo ante la celebración de los aficionados | Foto: Captura

Aunque de lo que no se olvida es de las criminales patadas que le propinan, en los minutos iniciales Adrián Martínez intentó quitarle la pelota al argentino pero de una manera muy fuerte dándole una plancha en una de las rodillas lo que además de ganarse la tarjeta roja, estuvo apunto de lesionar de gravedad a Messi.

Tras una revisión y la valoración positiva del médico de la selección, el argentino pudo volver al campo para terminar con el partido y ayudar a su equipo a sumar 3 puntos más que lo tienen como segundo de la clasificación con 15 puntos detrás de los 21 de Brasil.