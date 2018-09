Ni estoy viejo, ni acabado: Jesús 'Azul' Iribe

Peleadores acompañados de directivos y promotores.

Culiacán, Sinaloa.- Ayer se llevó a cabo la presentación oficial de la función denominada Culiacán Capital del Boxeo, a realizarse el próximo viernes 28 de septiembre en el Polideportivo Juan S. Millán. El evento es organizado por la nueva empresa La Promotora.

En el combate estelar que luce de poder a poder, el excampeón nacional y excontendiente del título mundial, Jesús “Azul” Iribe, de esta ciudad, se medirá contra el sonorense Carlos “Rocky” Carlón. La contienda está pactada a 10 rounds.

“Viejos los cerros y todavía reverdecen”, dijo el Azul (20-11-5 con 10 KO) en respuesta a las declaraciones hechas por Carlón, durante la conferencia de prensa y lanzamiento oficial de esta función atestiguada, entre otros invitados, por el di-rector del Instituto Muni-cipal del Deporte y Cultura del municipio, Adán Amezcua, y el también promotor Carlos Monzón.

UNA GRAN PREPARACIÓN

“Me he preparado muy bien para esta pelea. No conozco a Carlón, pero no será un obstáculo en mi objetivo de disputar otro campeonato antes de pensar en el retiro”, señaló Iribe quien ya fue monarca nacional minimosca y que tuvo fallidos intentos de alcanzar la gloria universal ante los entonces campeones Édgar Sosa, Brian Viloria e Iván Calderón, con este último el 12 de junio del 2012 en el recinto sagrado del boxeo en Nueva York, el Madison Square Garden.

Jesús Iribe ha disputado el campeonato mundial en tres ocasiones, y dijo sentirse motivado por volver a estelarizar una función y promete entregarse en el ring para salir con la victoria.

“El rival Carlos Carlón anda diciendo que estoy viejo y espera ganarme, pero eso ya lo veremos; aún me siento fuerte y será muy difícil que pueda vencerme, el Rocky va a probar mis puños”, dijo el Azul. Carlón, de 25 años, y un récord de 7-3-2 y 3 KO, había declarado un día antes que se encargaría de retirar al sinaloense en esa confrontación próxima. “Ni viejo, ni acabado. Mi cuerpo todavía me permite pelear unos dos o tres años más a buen nivel”, dijo Iribe quien recientemente cumplió 31 años de edad.