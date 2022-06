¡Ni perdón de piden! Rafael Márquez arremetió contra autoridades estadounidenses que lo pusieron en lista negra

El ex futbolista Rafael Márquez arremetió con todo ante las autoridades norteamericanas, tras haberlo incluido en una lista negra que le dejo muchas repercusiones en su vida y por la cuál no tuvieron la delicadeza de pedir un perdón tras darse cuenta que no tenía velo en el entierro.

Rafael Márquez sin lugar a dudas paso uno de sus peores tragos amargos en su vida cuando se dio a conocer esa decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde se le vinculaba en otras acciones.

“Cuando se acabó la investigación en mi contra y me desbloquearon mis cuentas, ni perdón te piden, te dicen ‘ya vimos que no tienes nada, sigue con tu vida normal’, después de que te chingar*n tu imagen, tu economía. Me ayudó mucho a quitarme gente que pensé que estaba conmigo, ahí es donde te das cuenta quién está realmente, gente que ya no me contestaba el teléfono y después gente que llegaba a mi casa a tocarme, literal, y me decían ‘toma esto, si necesitas alguna vez, ya después me lo devolverás".

El ex seleccionado nacional comentó que paso momentos muy complicados junto con su familia, en donde pensaba ni siquiera en salir de su casa, hasta que se dio cuenta que el no tenia nada que temer y decidido dar un giro a este problema.

“Duré un tiempo en el que no sabía qué hacer, si salir o no salir, el qué dirán, hasta que dije, yo no tengo nada que esconder y fui con mi esposa a cenar ahí en Guadalajara y llegas y obviamente toda la gente te empieza a ver, empieza a especular y tu ni idea qué están diciendo. Terminando la cena pido la cuenta y me dicen ‘no, ya la pagaron la mesa de aquel lado’ y también la mesa de aquel lado me dice que si quieres tomar algo que ellos invitan’, ahí es cuando casi se me salen las lágrimas. Eso vale mucho más que la mam...a que me hicieron”, dijo Márquez en una entrevista con el Escorpión Dorado.

En agosto del 2017, en una actualización de la lista negra emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos, a cargo del Departamento del Tesoro, figuró el nombre de Rafael Márquez Álvarez por presuntos lazos con personas involucradas en actividades ilícitas y de lavado de dinero.