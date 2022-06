"Ni que fuera Messi", la reacción de la afición de América tras la llegada de Jonathan Rodríguez

México.- Una de las contrataciones "bomba" de la Liga MX es Jonathan Rodríguez que luego un semestre fuera del futbol mexicano regresa pero ahora con América. El jugador no había sido presentado por el club debido a que no estaba en el país pero este marte hizo su llegada triunfal que poco a poco se salió de control luego de que en el aeropuerto le esperaban medios y aficionados, al punto de que muchos seguidores criticaron la forma en la que el jugador y la directiva los ignoraron para dejarlos ahí sin ningún saludo al menos.

Los problemas con la llegada se dieron cuando el jugador quiso salir del aeropuerto pues lo hizo por el camino principal en donde estaban un gran número de personas a la espera de su salida. Pero lo último que hizo fue detenerse ya que el cuerpo de seguridad evitó que se le acercaran casando una persecución muy notoria que incluso causó asombro de los otros usuarios que pensaron lo peor por el fuerte despliegue de movimiento.

Lo ocurrido no gustó para nada a la afición que se hizo presente en el lugar que dejaron claro que no se trataba de una figura mundial y gritaron "No sean payaos, ni que fuera Messi", haciendo referencia a que el cuidado excesivo les pareció una ridiculez. Dicha frase de inmediato se hizo popular en las redes sociales en donde replicaron el comentario ante lo que se miraba.

Incluso se manejaron versiones en donde se pensó que el fuerte movimiento se debió a que había detenido a un criminal o un famoso pero todo menos un jugador de futbol. Al final el jugador salió del lugar sin dar una entrevista ni hablar con nadie en el aeropuerto además de los elementos de su nueva directiva. Según reportaron los medios, el jugador llegó aproximadamente a las 11 de la noche y salió pasada de la media noche ante la gran cantidad de personas.

Ahora "Cabecita" Rodríguez terminará su adaptación en su nuevo equipo, pero ciudad que ya conocía debido a que su último equipo en la Liga MX fue el Cruz Azul en donde salió campeón apenas en el Clausura 2021. El jugador no estará disponible para el partido de la jornada 1 debido a que no ha entrenado y que su registro no ha sido dado de alta. Se podría dar su debut para la fecha número 2 cuando visiten a Rayados.