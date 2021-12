¡Ni un rasguño! El Canelo reveló la regla que aplica con los trabajadores que cuidan sus autos de lujo

Guadalajara, Jalisco.. Saúl "Canelo" Álvarez vive sus últimos días de vacaciones antes de comenzar con su estrico entrenamiento de cara a su primera pelea del año 2022, contra el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Ilunga Makabu, en el peso crucero.

Mientras goza de una inminente comodidad en la mansión de su ciudad natal Guadalajara, el púgil nacional se encargó de presumir cada artículo que conserva en el intimidad de su residencia. Entre los objetos más valiosos que guarda el campeón libra por libra es su colección de autos de lujo. Sus vehículos son tan importantes que los protege hasta con su propia vida.

Comprender de millones dólares, en virtud de ganar cada una de sus peleas de box, ayudan a que el "Canelo" compre con su propio dinero algún vehículo que atrajo su interés y que lo cuida como si fuera su propio bebé, tanto que un simple rasguño podría traer consecuencias para los trabajadores que cuidan de sus vehiculos.

Así lo hizo saber durante una recién entrevista para el canal de Youtube de Graham Bensinger, periodista y empresario de los Estados Unidos que tuvo el honor de reconocer cada uno de sos automóviles que estaciona en el garage de su mansión. Su asombro lo explico todo.

Saúl Álvarez compartió al estadunidense qué significado tiene cada uno y en qué momento llega a utilizar tal nave. Se dirigió a su Roll Royce y explicó que sólo se debe utilizar para casos especiales. "Yo nunca lo conduzco, siempre voy a a la parte de atrás y mi chofer lo conduce", dijo el "Canelo". "Es elegante y lo amo", remató.

El periodista Graham Bensinger tuvo ciertas curiosidades acerca de la serie de vehículos que ha comprado el peleador mexicano a lo largo de estos años, incluso se atrevió a preguntar a los empleados que conducen varios de ellos. "¿Alguna vez se han preocupado de que estén dañados o rayados?", pregunta que "Canelo" estuvo atento a su respuesta.

"No, y ojalá que eso nunca pase", mencionaron los empleados del boxeador, segundos antes de que Saúl Álvarez haya dicho: "No, no debe de pasar", le recordó el tapatío a sus dos empleados que colaboran desde hace seis años como los cuidadores de sus autos de lujo.

