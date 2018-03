Luchador manco de la MMA obtiene triunfo por sumisión a su rival

El luchador estadounidense de artes marciales mixtas Nick Newell, quien nació sin una parte de su brazo izquierdo, ha regresado con éxito a la competición, derrotando a Sonny Luque.

Nick Newell durante un combate en la MMA/Agencias

En la pelea celebrada este viernes en Houston, el luchador manco de 31 años venció por sumisión a su adversario al realizarle una técnica de estrangulación. Esto sucedió a los 2:10 minutos del primer 'round', reporta MMA Fighting.

Para Newell esta ha sido su primera pelea desde octubre de 2015, cuando se retiró debido a una serie de lesiones. Sin embargo, el deseo de competir lo llevó nuevamente al 'ring' y volvió con un triunfo. Tras la pelea del viernes, declaró que ahora quiere luchar en la Ultimate Fighting Championship (UFC), la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo.

“Les di 14 razones por las que pertenezco a la UFC. Soy uno de los mejores luchadores del mundo, y lo demostré 14 veces”, afirmó Newell. Durante su carrera el luchador ha participado en 15 peleas profesionales, de las cuales ganó 14 y perdió solo una.

Nick Newell debutó en las luchas en la compañía Cage Fighting Xtreme, esto a mediados del 2009. Tras cinco victorias consecutivas pasó a Xtreme Fighting Championships, ahí logró 9 triunfos y tentó el pase a la UFC; sin embargo, no pudo hacerlo.

“Venía de conseguir 8 de mis 9 victorias en el primer round, pero la UFC me dijo que no. Sin embargo, contrataban a gente que tenía un récord de 1-1. Eso no tenía sentido para mí”, dijo en aquella oportunidad.