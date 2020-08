Nico Castillo pelea vía Twitter con fanáticos en defensa de Gio Dos Santos

El delantero chileno Nicolás Castillo de las Águilas del América, no se quedo callado en redes sociales y entro al quite en defensa de su compañero de equipo Gio Dos Santos, el andino no se midió en su critica y arraso con aficionados y periodistas deportivos.

La polémica inicio cuando el chileno subio a su instagram una foto con Gio Dos Santos, lo que desató un sin fin de reacciones, algunos buenos comentarios, otros nada buenos, recordar que Castillo no fue registrado para este torneo Guard1anes 2020 debido a su lesión.

El delantero del América entro en discusión con periodistas, hasta el punto de increpar a uno de ellos diciéndole, ¿Y tu, quién eres? , el periodistas los tildó de petardos, a lo cuál el andino respondió en tono de sarcasmo preguntando quién era.

La alegata no paro ahí, Castillo defendió de las criticas a Gio Dos Santos, donde lo tildaban de petardo, a pesar de haber jugado en grandes equipos de Europa, a lo que su compañero Nicolas Castillo les dio con todo al poner en tela de juego la carrera de Gio, quién ha logrado grandes cosas a nivel de clubes y con la selección Mexicana.

Esta es la manera en como se distrae al parecer el delantero andino, mientras se recupera de su lesión que lo alejó de las canchas en este torneo, definitivamente un mal ejemplo el que da el futbolistas enganchándose en redes sociales, solo resta ver si el club América le llama la atención.

