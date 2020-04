Nicolás Castillo revela lo difícil que fue su vida luego de la trombosis

CDMX.- A principios de año el delantero Nicolás Castillo fue intervenido para la reconstrucción de un musculo pues en el entrenamiento se había lesionado, luego de la primera operación las cosas cambiarían.

Nico sufrió de una trombosis en la pierna derecha justo donde recientemente habían operado algo que generó en él muy malos pensamientos y que lo mantuvo por meses en una cama de hospital.

Este miércoles el delantero utilizó su cuenta de Instagram para contar su experiencia sobre lo sucedido y los malos y buenos días que pasó dentro del hospital. Hoy se encuentra en su casa siguiendo su rutina de ejercicios para volver pronto a las canchas.

El chileno afirmó que no fue nada fácil sobrellevar la situación pues su vida estaba de por medio, incluso llegó a pensar que todo acabaría ahí.

"Yo estaba muerto, no me acuerdo de nada, lo único que me acuerdo fue la segunda vez que me empezó a sangrar de nuevo la cicatriz, tenia como 20 puntos en la ingle, veia la sangres y de eso me acuerdo".

Relató como fue su traslado al hospital en donde cuenta que de verdad él y su familia sufrieron para llegar al hospital ya que el trafico era demasiado, lo que debio ser 15 minutos fueron casi 40.

"Yo ya iba perdiendo sangre, de aquí a la clínica, imagínate, sin trafico son 15 minutos y con trafico puedes demorar como 40 minutos y mi hermano con mi mamá y mi representante estaban tocando la bocina, yo escuchaba y no avanzaba nada, llegó un momento en el que veía todo blanco, ya iba inconsciente, perdí casi tres litros de sangre, ahí fue cuando el club pidió a la gente que donara sangre".

Pero también confiesa que en el tiempo que pudo leer todos los mensajes de apoyo que las personas le enviaban pudo darle fuerzas para luchar contra todo, se dice muy agradecido con las muestras de afecto y que por momentos lloraba por cualquier cosa pero el saber que estaba siendo apoyado por miles de personas le dio animo.

Para cerrar su transmisión Castillo dijo que ahora ha bajado un poco la intensidad de su entrenamiento ya que ha sentido molestias en su pierna y no quiere arriesgar una recaída, el jugador recibe ayuda del kinesiólogo del América que cuida y lleva su recuperación.