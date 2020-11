Nicolas Masseroni está ansioso por enfrentar a Julio César Chávez Jr.

El argentino Nicolás Massoroni se encuentra ya ansioso por subir al ring para enfrentar al ex campeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr., cuyo enfrentamiento se pospuso para el próximo viernes 27 de noviembre en la ciudad de Culiacán, cuando inicialmente estaba programada para este sábado 21.

El combate se llevará a cabo en un peso intermedio entre el supermediano y semi-pesado, a diez rounds.

Masseroni quien tiene récord de 19-1, con 19 triunfos por la vía del nocaut, ha expresado que está motivado porque tendrá su pelea más importante en su carrera y que no se puede dar el lujo de desperdiciar esta gran oportunidad que se le presenta ante un rival peligroso, como es el sinaloense.

"Se acerca la batalla. Se acerca la guerra. Vamos Argentina. Son esos momentos que se respira guerra, se respira batalla. Se acerca el momento de la verdad", escribió Masseroni a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 4 mil 218 seguidores.

El "Bam Bam" tenía 20 años cuando su compatriota Sergio "Maravilla" Martínez venció por puntos a Julio César Chávez Jr., para arrebatarle el título de campeón mundial de los medianos del CMB.

"La vi esa pelea. Creo que Maravilla hizo el boxeo que a él lo caracteriza, que es irse para atrás, buscar las contras. Pero es un peso donde Julio no rinde. Es un kilaje que no le va. No rinde, se deshidrata mucho. El verdadero Julio César Chavez Jr es el que va a pelear conmigo", dijo Nicolás Masseroni.

CONOCE MÁS DE MASSERONI

Nicolás Masseroni nació el 19 de junio de 1992 en la Ciudad de Buenos Aires y reside desde hace años de la localidad de Beccar. "Bam Bam", como le apodan, es hijo de Walter Masseroni y ostenta un récord de 19 peleas ganadas, todas por la vía rápida. Su única derrota fue frente al mexicano Uriel González, quien lo venció por nocaut en el octavo round.

Cabe mencionar que Masseroni ha peleado siempre bajo la supervisión de la WPC, es decir que no enfrentó a rivales que estén ranqueados por la Federación Argentina de Box.

En el ring tendrá de rival a Julio César Chávez Jr., quieen sus 34 años de edad, llega al combate en su mejor peso pero no en su mejor nivel pugilístico. En México, de hecho, no son pocos los que consideran que su carrera en la élite del box profesional está acabada.

Sus últimos dos combates, en diciembre del año pasado y en septiembre de este 2020 ante Daniel Jacobs y Mario Cazares respectivamente, terminaron en derrota para el mexicano, y ambas por abandono, debido a lesiones.

PELEA ESTELAR

Julio César Chávez Jr. y Masseroni protagonizarán la contienda estelar de la función que tendrá lugar en el Polideportivo "Juan S. Millán" del parque Revolución, en Culiacán. El evento será transmitido a través del portal Sala Estelar, en pago por evento.

En la cartelera también estarán participando el invicto Juan Luis Aldana (7-0) y Karen Rubio, ambos de la capital sinaloense.