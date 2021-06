Nicole Regnier y el gran consejo de su padre que la llevó a ser top en el campo

Colombia.- Dicen que la practica siempre hace al maestro y sin duda es una gran reflexión que en muchas ocasiones si se aplica de la manera correcta se tendrán grandes resultados. Ese es el caso de la colombiana Nicole Regnier que para llegar a ser la futbolista seleccionada para su país tuvo que ser disciplinada y con las ganas de aprender.

El más claro ejemplo ha sido lo que recientemente ha compartido en su cuenta de Instagram en donde recordó uno de los consejos más importantes en su carrera como futbolista y ese vino de su padre quien le aconsejó siempre entrenar un poco más al finalizar las sesiones para llegar a lo más alto del futbol femenil.

La publicación de Nicole Regnier es un video mostrando sus cobros de tiro libre, una recomendación de su padre quien le aseguró que practicando podría tener más oportunidades de anotar y ser peligrosa en el área rival, justo así como lo hizo en cada una de las acciones del video se ve a la futbolista anotando goles de todos lo ángulos del campo.

"Cuando estaba chiquita mi papá me decía que entrenara tiros libres, que me quedara después de entreno practicando. Eso hacia en la Selección valle, me quedaba pateando todos los días después de entreno tiros libres de todos los ángulos", comentó Nicole Regnier.

Luego de un tiempo se dio cuenta que era algo que le gustaba hacer y más por celebrar goles, afirmando que le terminó gustando mucho, fue una de las grandes cobradoras para Selección Valle en Colombia, luego de su crecimiento y llegar al futbol profesional recuerda que todos esos esfuerzos fueron de gran ayuda para su desarrollo.

"Se volvió un hábito, lo disfrutaba, y pocas cosas me daban más alegría que marcar goles de tiro libre, cuando crecí vi los frutos de tantas horas pateando. No hay nada que la práctica y la constancia no logren!", sentenció la futbolista colombiana.

Actualmente Nicole Regnier no tiene definido al 100% su futuro en el futbol, ahora que el deporte está detenido por el verano y los torneos internacionales pero se mantiene en la carrera para estar en la mejor forma en caso de encontrar una oportunidad para este nueva campaña.

