Nike investigará las acusaciones de abuso del corredor Mary Cain

Nike investigará las acusaciones de abuso por parte de Mary Cain mientras era parte del grupo de entrenamiento de Alberto Salazar. El corredor dice que llegó al punto en que ella comenzó a tener pensamientos suicidas y a cortarse.

Caín se unió al desmantelado Proyecto Nike Oregon dirigido por Salazar en 2013, poco después de competir en la final de 1.500 metros en los campeonatos mundiales de atletismo cuando tenía 17 años.

Ahora con 23 años, Cain le dijo a The New York Times en un video ensayo que se unió a Nike porque "quería ser la mejor atleta femenina de la historia".

Nike dijo en un comunicado que se trata de "acusaciones profundamente preocupantes que no han sido planteadas por Mary o sus padres antes. Mary buscaba unirse al Proyecto Oregon y al equipo de Alberto en abril de este año y no había planteado estas preocupaciones como parte de ese proceso ".

El gigante de la ropa deportiva agregó que "tomará las acusaciones extremadamente en serio y lanzará una investigación inmediata para escuchar a los ex atletas del Proyecto Oregon".

Caín alegó que, bajo la dirección de Salazar, le dijeron que bajara de peso y él creó un "número arbitrario de 114 libras".

Por lo general, me pesaba frente a mis compañeros de equipo y me avergonzaba públicamente si no estaba ganando peso, dijo.